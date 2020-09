Offene Fragen zum Funkmast in Offenbach beantworten

Er beschäftigt am Montag die Mittenaarer Parlamentsausschüsse: der Funkmast auf dem Wörbelberg in Offenbach. Foto: Tanja Eckel

Mittenaar-Bicken (teck). Die Mitglieder der Mittenaarer Ausschüsse kommen am Montag, 21. September, zu einer gemeinsamen Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Bicken zusammen. Dort geht es dann unter anderem um die Finanzierung des geplanten zentralen Feuerwehrstützpunktes auf dem ehemaligen Valentin-Gelände in Bicken.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht der Funkmast in Offenbach. Es geht um die Frage, ob die Firma Vodafone den Mast auf dem Wörbelberg mitnutzen darf. Ende August hatte bereits der Zukunfts-Ausschuss darüber beraten und entschieden, offene Fragen in einer weiteren Sitzung zu klären. Dazu sollte auch ein Vertreter des Mobilfunkanbieters vor Ort sein.

Fragen schriftlich an

das Unternehmen gestellt

Da dies aus persönlichen Gründen nun nicht möglich ist, sind vor der Sitzung Fragen von Bürgern und Parlamentariern an das Unternehmen geschickt worden. Die Fragen und Antworten sollen am Montag in der Sitzung vorgestellt werden. Beginn ist um 19 Uhr im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses.