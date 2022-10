Premiere in Bellersdorf erfolgreich

Allerhand im Angebot: In Bellersdorf kommt der erste Dorfflohmarkt sehr gut beim Publikum an. Foto: Tanja Eckel

MITTENAAR-BELLERSDORF - Die Ortsvereine haben zum ersten Bellersdorfer Dorfflohmarkt eingeladen. Im gesamten Dorf - auf Höfen, in Vorgärten, in Garagen und an der Reithalle - hatten die Bellersdorfer ihre Stände aufgebaut. Insgesamt lockten etwa 40 Stände die Schnäppchenjäger. Und die nahmen teilweise lange Wege auf sich: Schon vor dem offiziellen Start am Samstagmorgen kamen die ersten Besucher - unter anderem aus dem Siegerland und dem dem Wetzlarer Raum - in den Mittenaarer Ortsteil. Der Erlös soll dem Ort zugutekommen: Die Vereine wollen für den Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus eine Holzkiste für Sandspielzeug kaufen.