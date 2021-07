Radmuttern in Bicken gelöst

Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BICKEN - Das hätte böse enden können: Unbekannte haben an einem VW-Cabriolet in Bicken alle Radmuttern der beiden Hinterräder gelöst. Das weiße Auto hatte von Sonntag gegen 17.30 Uhr bis etwa 12.30 Uhr am Montag am Fahrbahnrand der Straße Kalkwerk im Industriegebiet zwischen Bicken und Offenbach gestanden. Als die Besitzerin damit fortfuhr, bemerkte sie auffällige Geräusche und Auffälligkeiten im Fahrverhalten. Beim Kontrollieren der Räder wurde entdeckt, dass die Muttern gelöst worden waren. Die Herborner Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets aufgefallen? Hinweise erbitten die Beamten der Herborner Polizeistation unter Telefon 0 27 72-4 70 50.