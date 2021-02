Schon wieder werfen Umweltfrevler alte Reifen in die Landschaft

Umweltfrevel: In einem Bachlauf nahe dem Ballersbacher Tiefbrunnen an der Sinner Straße sind diese alten Reifen entdeckt worden. Weitere lagen auf einer Wiese. Foto: Polizei Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BALLERSBACH - Die Serie reißt nicht ab: In den vergangenen Tagen sind zum wiederholten Mal große Mengen alter Autoreifen von Umweltfrevlern einfach in die Natur geworfen worden. Diesmal haben Spaziergänger an zwei Stellen im Wald bei Ballersbach über 100 Altreifen gefunden und der Polizei in Herborn gemeldet.

In der Nähe des Tiefbrunnens in einem Bachlauf entdeckt

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind 56 Reifen verschiedenster Marken und Größen auf einer Wiese in der Verlängerung der Straße "Auf der Grabenbach" parallel zur Sinner Straße gelandet.

Weitere rund 55 Reifen sind in der zwischen Dienstag und Donnerstag in der Nähe des Tiefbrunnens in die Landschaft geworfen worden. Der Tiefbrunnen liegt an der Sinner Straße, etwa 100 Meter hinter dem Ortsausgang in Richtung Sinn. Dort entdeckten Zeugen die Reifen in einem Bachlauf.

Fotos Umweltfrevel: In einem Bachlauf nahe dem Ballersbacher Tiefbrunnen an der Sinner Straße sind diese alten Reifen entdeckt worden. Weitere lagen auf einer Wiese. Foto: Polizei Herborn In der Verlängerung der Straße Auf der Grabenbach parallel zur Sinner Straße warfen die Täter diese Reifen auf eine Wiese. Foto: Polizei Herborn 2

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Reifen mit einem Anhänger oder einem Transporter dorthin gefahren haben. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter in den genannten Zeiträumen in der Sinner Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang größere Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zur Herkunft der Altreifen machen?

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.