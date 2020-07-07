Dienstag,
07.07.2020 - 17:34
1 min
Thermokon will seinen Mitarbeitern mehr Parkplätze anbieten
Das Offenbacher Unternehmen Thermokon plant 42 bis 44 zusätzliche Stellflächen. Mittenaars Gemeindevertreter setzten dafür das Bauleitverfahren in Gang.
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