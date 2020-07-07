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Dienstag, 07.07.2020 - 05:30
3 min

Über Stock und Trails durch die Hörre

Wir gehen wieder wandern: Unsere Redakteurin Katrin Weber hat eine Route selbst erarbeitet. Dabei geht es durch lichten Eichenwald, vorbei an tollen Blumenwiesen, hin zu spannenden Fernblicken.

Von Katrin Weber
Weit schweift der Blick ins Lahn-Dill-Bergland: Diese herrliche Aussicht bietet sich dem Wanderer bei Ballersbach. Foto: Katrin Weber

Weit schweift der Blick ins Lahn-Dill-Bergland: Diese herrliche Aussicht bietet sich dem Wanderer bei Ballersbach. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Weit schweift der Blick ins Lahn-Dill-Bergland: Diese herrliche Aussicht bietet sich dem Wanderer bei Ballersbach. Foto: Katrin Weber

Weit schweift der Blick ins Lahn-Dill-Bergland: Diese herrliche Aussicht bietet sich dem Wanderer bei Ballersbach. Foto: Katrin Weber

Die Aussicht am Start: Vor dem Sinner Waldschwimmbad erhebt sich in der Ferne die Burg Greifenstein. Foto: Katrin Weber

Die Aussicht am Start: Vor dem Sinner Waldschwimmbad erhebt sich in der Ferne die Burg Greifenstein. Foto: Katrin Weber

Ziel mit Aussicht: Das Sinner Waldschwimmbad ist der ideale Start- und Zielpunkt für eine Wanderung durch die Hörre - entweder, um abzukühlen, oder um sich zu stärken. Foto: Katrin Weber

Ziel mit Aussicht: Das Sinner Waldschwimmbad ist der ideale Start- und Zielpunkt für eine Wanderung durch die Hörre - entweder, um abzukühlen, oder um sich zu stärken. Foto: Katrin Weber

Schön zu laufender Abschnitt am Anfang: Vom Ballersbacher Weg zweigt dieser Trail ab. Wanderer auf ihm sollten aber Augen und Ohren offen halten: Auf den schmalen Pfaden sind oft auch Mountainbiker im Wald unterwegs. Foto: Katrin Weber

Schön zu laufender Abschnitt am Anfang: Vom Ballersbacher Weg zweigt dieser Trail ab. Wanderer auf ihm sollten aber Augen und Ohren offen halten: Auf den schmalen Pfaden sind oft auch Mountainbiker im Wald unterwegs. Foto: Katrin Weber

Am Wegesrand entlang des schmalen Pfads gibt es viel zu entdecken. So wuselten etwa neben dieser Wurzel viele Spinnen über den Boden. Foto: Katrin Weber

Am Wegesrand entlang des schmalen Pfads gibt es viel zu entdecken. So wuselten etwa neben dieser Wurzel viele Spinnen über den Boden. Foto: Katrin Weber

Märchenhaft: Hier wechseln Wanderer von einem Buchen-, in einen lichten, von Gras durchzogenen Eichenwald. Foto: Katrin Weber

Märchenhaft: Hier wechseln Wanderer von einem Buchen-, in einen lichten, von Gras durchzogenen Eichenwald. Foto: Katrin Weber

Wer mag dort wohl wohnen? Gut, das Dach dieser Holzhütte, die einem Indianerzelt ähnelt, ist nicht wirklich dicht. Foto: Katrin Weber

Wer mag dort wohl wohnen? Gut, das Dach dieser Holzhütte, die einem Indianerzelt ähnelt, ist nicht wirklich dicht. Foto: Katrin Weber

Naturdenkmal: Die höchste Erhebung der Hörre ist die Alteburg. Sie ist 445 Meter hoch. Foto: Katrin Weber

Naturdenkmal: Die höchste Erhebung der Hörre ist die Alteburg. Sie ist 445 Meter hoch. Foto: Katrin Weber

Pause an der Eulenbank: Unsere Redakteurin Katrin Weber hat die Wanderung in der Hörre genossen. Foto: Katrin Weber

Pause an der Eulenbank: Unsere Redakteurin Katrin Weber hat die Wanderung in der Hörre genossen. Foto: Katrin Weber

Wieder zurück auf einem befestigten Weg findet man schnell Wegweiser, die einen durch die Hörre führen. Foto: Katrin Weber

Wieder zurück auf einem befestigten Weg findet man schnell Wegweiser, die einen durch die Hörre führen. Foto: Katrin Weber

Pause mit Blick auf Ballersbach und mehr: Nach siebeneinhalb Kilometern kann man diese Aussicht auf das Lahn-Dill-Bergland genießen. Foto: Katrin Weber

Pause mit Blick auf Ballersbach und mehr: Nach siebeneinhalb Kilometern kann man diese Aussicht auf das Lahn-Dill-Bergland genießen. Foto: Katrin Weber

Noch vier Kilometer hat unsere Redakteurin Katrin Weber vor sich, als sie bei Ballersbach eine kurze Rast einlegt. Foto: Katrin Weber

Noch vier Kilometer hat unsere Redakteurin Katrin Weber vor sich, als sie bei Ballersbach eine kurze Rast einlegt. Foto: Katrin Weber

Gewusel am Pflanzenstängel: Wer aufmerksam ist, der kann schnell fleißige Helfer wie beispielsweise diese Waldameisen am Wegesrand entdecken. Foto: Katrin Weber

Gewusel am Pflanzenstängel: Wer aufmerksam ist, der kann schnell fleißige Helfer wie beispielsweise diese Waldameisen am Wegesrand entdecken. Foto: Katrin Weber

Stehenzubleiben und genau hinzuschauen, lohnt sich: Der Weg führt auch an herrlichen Blumenwiesen vorbei. Foto: Katrin Weber

Stehenzubleiben und genau hinzuschauen, lohnt sich: Der Weg führt auch an herrlichen Blumenwiesen vorbei. Foto: Katrin Weber

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DER RUNDWEG

Länge: rund 11 Kilometer.

Dauer: Wanderzeit etwa drei Stunden und 30 Minuten.

Strecke: Befestigte Wege, schmale Pfade und Trails sowie ein kleiner Streckenteil asphaltierte Straße. Die Trails erfordern wegen des Miteinanders von Wanderern und Mountainbikefahrern hohe Aufmerksamkeit und sind teilweise sehr steil.

Einkehrmöglichkeit: An Start und Ziel besteht die Möglichkeit, das Bistro des Sinner Waldschwimmbads zu besuchen. Hygienevorgaben sind zu beachten. Für die Öffnungszeiten siehe www.waldschwimmbad-sinn.de.

Anreise und Parken: Mit dem Auto auf den Ballersbacher Weg, am Waldschwimmbad gibt es Parkmöglichkeiten.

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