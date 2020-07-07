Dienstag, 07.07.2020 - 05:30
3 min
Über Stock und Trails durch die Hörre
Von Katrin Weber
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DER RUNDWEG
Länge: rund 11 Kilometer.
Dauer: Wanderzeit etwa drei Stunden und 30 Minuten.
Strecke: Befestigte Wege, schmale Pfade und Trails sowie ein kleiner Streckenteil asphaltierte Straße. Die Trails erfordern wegen des Miteinanders von Wanderern und Mountainbikefahrern hohe Aufmerksamkeit und sind teilweise sehr steil.
Einkehrmöglichkeit: An Start und Ziel besteht die Möglichkeit, das Bistro des Sinner Waldschwimmbads zu besuchen. Hygienevorgaben sind zu beachten. Für die Öffnungszeiten siehe www.waldschwimmbad-sinn.de.
Anreise und Parken: Mit dem Auto auf den Ballersbacher Weg, am Waldschwimmbad gibt es Parkmöglichkeiten.
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Weiterführende Links
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