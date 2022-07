Unbekannter löst in Ballersbach Radmuttern von zwei Autos

In der Werkstatt angezogen, von Unbekannten heimlich gelöst: Radmuttern. In Ballersbach sind zwei Autos davon betroffen. Symbolfoto: Kai Remmers/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BALLERSBACH - Das hätte ganz anders ausgehen können: Unbekannte haben in Ballersbach an zwei Autos jeweils alle Radmuttern gelöst. Zu Schaden gekommen ist zwar niemand, die Herborner Polizei ermittelt aber wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr.

Wie Polizeisprecherin Kerstin Müller am Montag mitteilte, sind zwischen Mittwoch und Freitag vergangener ab einem grünen Subaru Forester und an einem silbernen Subaru Forester die Radmuttern jeweils aller vier Räder losgedreht worden. Die Autos standen beide auf dem Parkplatz eines Einfamilienhauses in der Straße Am Bornacker.

Einmal vorher, einmal erst während der Fahrt bemerkt

Im ersten Fall bemerkte der Sohn des Geschädigten dies erst, nachdem er bereits losgefahren war. Im zweiten Fall fielen dem Besitzer des Subarus die gelösten Muttern vor Fahrtantritt auf.

Die Polizei hofft auf Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen bemerkt, die sich an den beiden Subarus zu schaffen gemacht haben? Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 72-4 70 50.