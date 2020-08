Unfall in Offenbach: 17-Jähriger schrottet in sein "Geschenk"

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Mittenaar-Offenbach/Herborn (red). Ein junger Mann aus Herborn hat am Mittwoch offenbar sein zukünftiges Geburtstagsgeschenk bei einem Verkehrsunfall in Offenbach geschrottet.

Für wenig Geld hatte sich der Jugendliche ein altes Auto gekauft, um es in den nächsten Monaten für eine Spritztour an seinem 18. Geburtstag im kommenden Jahr aufzubereiten.

Auto kommt von der Straße ab und prallt gegen Ampel

An seinem 17. Geburtstag aber überlegte er sich offenbar, den "neuen" Gebrauchtwagen einfach mal zusammen mit seinem Freund auszuprobieren. Laut Polizei montierte er zunächst andere Kennzeichen. Ohne einen Führerschein und Fahrpraxis zu haben, setzte er sich ans Steuer.

Sehr weit kam er nicht: Kurz nach 23 Uhr endete seine Fahrt in dem Mittenaarer Ortsteil abrupt. In einer Kurve der Marburger Straße geriet der ungeübte Fahrer mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen eine Ampel. Dabei erlitt der Beifahrer leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto seit 2019 stillgelegt ist und die Kennzeichen vor etwa fünf Jahren herausgegeben worden sind. Polizeisprecherin Sabine Richter dazu: "Das Geburtstagskind hat sich das Ende seines Feiertags vermutlich so nicht vorgestellt."

Die Folgen: wirtschaftlicher Totalschaden und Prozess

Nun aber hat der Jugendliche den wirtschaftlichen Totalschaden des Autos zu beklagen und muss sich demnächst wegen seines Handelns in einem Strafverfahren vor einem Gericht verantworten.