VW Golf prallt gegen Mauer

Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTENAAR-OFFENBACH - Noch Glück im Unglück hat ein 68 Jahre alter Mann am Dienstagabend bei einem Unfall in Offenbach gehabt: Der Autofahrer ist gegen 18.10 Uhr auf der Straße am Kirchberg in Richtung Eisemroth unterwegs gewesen, als er, so vermeldet es die Herborner Polizei, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen VW Golf verlor, der daraufhin gegen eine Mauer prallte. Laut Polizei konnte er sich später an den Unfallhergang nicht mehr erinnern. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Siegbacher mit Prellungen und Nackenschmerzen zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.