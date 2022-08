Weiterer Brand zwischen Sinn und Ballersbach gelöscht

Am späten Nachmittag brannte am Sonntag ein Waldstück zwischen Sinn und Ballersbach. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

SINN/MITTENAAR-BALLERSBACH - Für eine Schrecksekunde hat am Sonntag ein weiterer Waldbrand gesorgt. Das Bodenfeuer zwischen Sinn und Ballersbach konnte zwar schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war am späten Sonntagnachmittag aber weiterhin vor Ort.

Alarmiert wurden die Brandbekämpfer gegen 16 Uhr. Der Grund: Auf Höhe des Kreuzweges, am Wanderweg "H 8", brannte ein Waldstück. Unmittelbar danach wurde ein Löschhubschrauber angefordert, der auch bei den Waldbränden in Frohnhausen und Niederroßbach im Einsatz. Da dieser schnell vor Ort war, konnte das Feuer auf einer Fläche von 100 Quadratmetern zügig gelöscht werden. Daraufhin drang ein Erkundungstrupp unter Leitung des Sinner Gemeindebrandinspektors Jens Petri in das Waldstück vor. Laut Kreisbrandmeister Michael Rack begannen im Anschluss die aufwendigen Nachlöscharbeiten.

Vor Ort waren Feuerwehren aus Sinn, Fleisbach, Edingen, Ballersbach, Bicken und Offenbach. Zur Löschwasserversorgung rücken Tanklöschfahrzeuge aus Herborn, Dillenburg, Braunfels und Wetzlar an. Für den Fall der Fälle wurde auch das Sinner Waldschwimmbad geräumt. Möglicherweise werde Wasser benötigt, hieß es.