Wie können Mittenaars Radwege verbessert werden?

MITTENAAR-BICKEN - Wie können die Radwege in Mittenaar verbessert werden? Mit dieser Frage wird sich demnächst der neue Arbeitskreis "Verkehrskonzept" auseinandersetzen. Das hat die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung entschieden und ist damit einem Antrag der Grünen gefolgt.

Sie hatten angeregt, dass sich der im Mai ins Leben gerufene Arbeitskreis nicht nur mit der Verkehrssituation in der Gemeinde, sondern auch mit den Radwegen beschäftigt. Das Ziel: Es sollen "finanzierbare" Lösungen zur Verbesserung der Radinfrastruktur entwickelt werden.

Mittenaar verfüge zwar bereits über gute Radwege-Verbindungen, jedoch seien diese nur bedingt an die Ortskerne, Schulwege, Gewerbegebiete und sozialen Einrichtungen angeschlossen, führte Frank Holzapfel den Vorschlag seiner Fraktion aus: "Im Kontext der gegenwärtigen Fördermöglichkeiten sehen wir große Chancen, diese Lücken in der Anbindung der Radwege zu schließen und somit das Radfahren in unserer Gemeinde zu fördern."

Arbeitskreis nicht mit zu vielen Aufgaben belasten

Bei den anderen Fraktionen stieß der Vorschlag auf Zustimmung. Wolfgang Berns (FDP) gab allerdings zu bedenken, dass man den neuen Arbeitskreis nicht mit zu vielen Aufgaben überfrachten dürfe. Das Thema solle zwar "auf der Agenda" bleiben, aber zunächst solle die Verabschiedung des neuen Radverkehrskonzepts des Kreises abgewartet werden.

Bei 14 Ja- und drei Nein-Stimmen wurde an Antrag schließlich angenommen.