Lokales

Mittenaar

mehr aus Mittenaar
plus
Dienstag, 07.07.2020 - 15:16
3 min

"Wo früher ein abschüssiges Gelände war, ist jetzt ein Berg"

Mittenaars Gemeindevertreter wollen das weitere Auffüllen des ehemaligen Munitionsdepots bei Bellersdorf stoppen. Sie haben nun eine entsprechende Resolution verabschiedet.

Von Katrin Weber
Mittenaars Gemeindevertreter fordern das Land Hessen auf, das Auffüllen des ehemaligen Munitionsdepots bei Bellersdorf zu beenden. Zudem wollen sie geprüft wissen, ob unter dem "Deckmantel einer baurechtlich genehmigten Rekultivierung tatsächlich ein deponieähnlicher Anlagebetrieb erfolgt". Foto: Tanja Eckel

Mittenaars Gemeindevertreter fordern das Land Hessen auf, das Auffüllen des ehemaligen Munitionsdepots bei Bellersdorf zu beenden. Zudem wollen sie geprüft wissen, ob unter dem "Deckmantel einer baurechtlich genehmigten Rekultivierung tatsächlich ein deponieähnlicher Anlagebetrieb erfolgt". Foto: Tanja Eckel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJy0qTIhLJSlYHWyoTkypaAxo3WzYwjiLw4tGJy0VTIcozIlVSWyp29fqKEco24tq29foTIhVR1cqUEyozSupaZtE2IgMJyhMTI2MKW0pzI0MKVtMTSmVUqynKEypzHtDKIzMfB8oTkyovOxMKZtMJuyoJSfnJqyovOAqJ5cqTyioaAxMKOiqUZtnJ4tDzIfoTIlp2EipzLtp3EipUOyov4tETSzj7klVUA0MJkfqTIhVTEcMFOTpzSeqTyiozIhVTyhVTEypvOGnKE6qJ5aVTSgVR1ioaEuM2SvMJ5xVTyhVRWcL2gyovOaMJ1ynJ5mLJ0tMJyhMJ4tMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ4tDJ50pzSaYt==
FJ4tMTIlVSWyp29fqKEco24tq2ylMPOxLKZtGTShMPOVMKAmMJ4fVTEyoFOxLKZtE2Ifj6EhMTHtMTImVTIbMJ1uoTyaMJ4tGKIhnKEco25mMTIjo3EmVTqynZB2paDfVTS1MzqyMz9lMTIlqPjtMTSmVUqynKEypzHtDKIzMfB8oTkyovOxMKZtDKWyLJkmVUc1VTWyMJ5xMJ4h
GTg3VTS1MvOxMJ4tH3ElLpBsMJ4tnJ0tJaqynF0tLzymVRElMJxgGJyhqKEyov1HLJg0
ETIlVRqyoJIcozEyqz9lp3EuozDtq2ylMPOaMJWyqTIhYPOxLKZtGTShMPOxLKc1VTShraIbLJk0MJ4fVTEcMFO3MJy0MKWyVR51qUc1ozptMTImVTIbMJ1uoTyaMJ4tGKIhnKEco25mMTIjo3EmVUc1VTgfj6ElMJ4tqJ5xVTEcMFOTpzSaMJ4tpaIhMPO1oFOxLKZtE2Ifj6EhMTHtraHtLzIuoaE3o3W0MJ4hVRWynKAjnJIfp3qynKAyVT3QgzAbqTIhVR1cqUEyozSupaZtE2IgMJyhMTI2MKW0pzI0MKVtq2ymp2IhYPOiLvOxnJHtq2IcqTIlMFOOqJMzj7kfoUIhMlOlMJAbqT3QcZBsnJptnKA0VUIhMPOxMJ0tIz9lnTSvMJ4fVTEuplOOpzIuoPO6qFOlMJg1oUEcqzyypzIhYPOyoaEmpUWcL2u0Yt==
ETyyplOmo2kfqTHtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOuqJLtozS0qKW3nKAmMJ5mL2uuMaEfnJAbMKVtDzSmnKZtoJy0VRWiMTIhn3IhMTHfVRqyo2kiM2yyVUIhMPQQyzgioT9anJHtMKWzo2kaMJ4fVUAwnUWynJW0VTEuplODLKWfLJ1yoaDtnJ4tMTyyVRkuozEyp2uuqKO0p3EuMUDh
I2IcqTIlVTuynpBsqPOyplOcovOxMKVtHzImo2k1qTyiovjtMTSmplOxLKZtI29boPO1ozDtMTyyVRqyp3IhMTuynKDtMTIlVRYQiUWaMKVtqJ5xVTEcMFOBLKE1pvOhnJAbqPO3MJy0MKVtVzEyovO3nKW0p2AbLJM0oTywnTIhVRyhqTIlMKAmMJ4tLJ0tI2IcqTIlLzI0pzyyLvOxMKVtDKIzMfB8oTk1ozptqJ50MKWaMJ9lMT5yqPO3MKWxMJ4vVTGQiUWzMJ4hVREypvOGL2u3MKWfLKA0qzIln2IbpvObLJWyVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tMJ5ipz0traIaMJ5ioJ1yovjtp2SaqTHtGzywo2kyVSOyqTIlp2IhVPuQESHcYPOxnJHtMTIhVRShqUWuMlOzj7klVTSfoTHtEaWun3Eco25yovOcovOxMKVtGJy0qTIhLJSlMKVtE2IgMJyhMTI2MKW0pzI0qJ5aVUMipaElqJptqJ5xVTWyM3YQiT5xMKEyYt==
ETSmVSOfqKZtLJ4tGTg3VUAynFO6qFOynJ5ypvOPMJkup3E1ozptMfB8pvOxnJHtDJ53o2uhMKVtqJ5xVTEcMFOGqUWuj59yovOaMKqipzEyov4tVxEcMFOZn3ptMzSbpzIhVTEipaDtnJ0tJaqynF0tLzymVRElMJxgGJyhqKEyov1HLJg0VvjtMKWfj6E1qTIlqTHtHTI0MKWmMJ4tMTyyVSAcqUIuqTyiov4=
ETyyVSOupzkuoJIhqTSlnJIlVTWyraqynJMyoT4fVTEup3ZtMTyyVTEypacynKEcM2HtGaI0raIhMlO0LKEmj6EwnTkcL2ttMJyhMKVtHzIeqJk0nKMcMKW1ozptMTyyozH6VPWKolOzpfB8nTIlVTIcovOfMJywnUDtLJWmL2wQiUAmnJqyplOUMJmQcT5xMFO3LKVfVTymqPOdMKE6qPOynJ4tDzIlMlOyoaEmqTShMTIhVvjtp2SaqTHtHTI0MKWmMJ4hVPWRLKZtqKWmpUYQiT5aoTywnTHtDKWyLJjtnKA0VTmQcT5ap3DtoJy0VUAynUVtqzyyoPOSpzEyVZB8LzIlMTIwn3DhVRImVUAioTk0MFOaMKOlj7kzqPO3MKWxMJ4fVT9vVTEuplOlMJyhMFOKnJIxMKWbMKWmqTIfoTIhVTmQcT5ap3Dtj7kvMKWmL2ulnKE0MJ4tnKA0YvV=
JaIlVSWyn3IfqTy2nJIlqJ5aVUAynFOxnJHtDKIzMfB8oTk1ozptqz9hVQL1ZPNjZQNtF3IvnJggMKEypz4tDz9xMJ5gLKEypzyuoPOuozqyM2IvMJ4tq29lMTIhYvNvI2yyVTEcMKAyVSqypaEyVTIloJy0qTIfqPO3qKWxMJ4fVTgioz50MFOvMJxtMJyhMJ0tG3W0p3Eypz1covOxMKZtDKImp2AbqKAmMKZtJaIeqJ5zqPOAnKE0MJ5uLKVtLKIwnPOxMKVtIzIlqUWyqTIlVTEyplOZLJ5xMKZtozywnUDtMKWeoZBxpzIhVvjtnTIcj590VTImVTyhVTEypvOPMJqlj7khMUIhMlOxMKVtHzImo2k1qTyiov4=
I2IcqTIlBvNvEKZtMTSlMvOuozqyraqynJMyoUDtq2IlMTIhYPOxLKAmVTEcMKAyplObo2uyVSMioUIgMJ4tLKIwnPOhqKVtLJ5hj6EbMKWhMPOjoTS1p2yvMJjtp2IcovOej7MhoaEyYvVtH28tMaWuM2HtoJShVUAcL2tfVUqcMFO1oFNkBGL1VTEcMFOPLKI1oaEypz5ynT1yovjtMTyyVTEyovOPLKIapaIhMPOzj7klVTEuplOAqJ5cqTyioaAxMKOiqPO2o3WvMKWynKEyqTIhYPOcoz5ypzuuoTVtqz9hVR1iozS0MJ4tp29fL2uyVRIlMT1up3AyovOyoaEzMKWhqTIhYPOxnJHtVzyhVT51oz1ynUVtZwHtFzSbpzIhVUEynJk3MJymMFOcoaEyoaAcqzIlVRS1MzoQiTkfqJ5ap3GQcUEcM2gynKDtoJy0VT1iMTIlozIhVRMunUW6MKIaMJ4tqJ5xVR1up2AbnJ5yovOiMzMyozWupvOho2AbVT5cL2u0VUqcMJEypvOuqKAaMJqfnJAbMJ4tq2IlMTIhVTgioz50MJ4hVvORLKWuqKZtp2IcVTIcovOypzuyLzkcL2uyplOAnKAmqzIlnZBxoUEhnKZtMKWmnJAbqTkcL2th
I2ylVTEuplOUMJmQcT5xMFOlMJg1oUEcqzyypaDtYFOiMTIlVTSfplORMKOiozyyVTqyoaI0raD/
ETyyplOfMJqyVTEyovOJMKWxLJAbqPOhLJuyYPOxLKAmYPOcoac3nKAwnTIhVT5cL2u0VT1ynUVtqz9hVTIcozIlVSWyn3IfqTy2nJIlqJ5aVTqyp3Olo2AbMJ4tq2IlMTIhVTiQgz5hMF4tIzyyoT1ynUVtMZB8pzMyVTyhraqcp2AbMJ4tLJ5aMKc3MJyzMJk0VUqypzEyovjtMTSmplOxLKZtoJUQa2qyLzkcL2uyVRyhqTIlMKAmMFOvMJxtMTIlVRShozSboJHtMTIlVRWiMTIhoJS0MKWcLJkcMJ4tqTS0p8BxL2ufnJAbVT5iL2ttnJ4tMJyhMKVtqJ13MJk0M2IlMJAbqTIhVSMypaqypaE1ozptraIlVSWyn3IfqTy2nJIlqJ5aVUMipzkcMJqyYPObMJaQa3DtMKZtnJ4tMTIlVRWyM3YQiT5xqJ5aYvORo3W0VUAynFOvMJympTyyoUA3MJymMFOuqJAbVRWuqKAwnUI0qPO6qFOmMJuyov4=
FJ4tMTIlVSWyp29fqKEco24tp3EynUDtMTS6qGbtVyc1MTIgVT11p3ZtM2IjpfB8MaDtq2IlMTIhYPOiLvOhnJAbqPOmMJy0VTqypzS1oJIlVScynKDtqz9lpzShM2yaVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMFOWoaEypzImp2IhVTEuraHtMfB8nUWyovjtMTSmplO1oaEypvOxMJ0tETIwn21uoaEyoPOynJ5ypvOvLKIlMJAbqTkcL2ttM2IhMJugnJq0MJ4tHzIeqJk0nKMcMKW1ozptqTS0p8BxL2ufnJAbVTIcovOxMKOiozyyj6EbozkcL2uypvOOozkuM2IvMKElnJIvVTIlMz9fM3DhVt==
GzSwnPOOozquLzIhVUMiovOYoTS1plOPMJAeMKVtXSADEPxfVTEyoFOJo3WmnKE6MJ5xMJ4tMTIlVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqUIhMljtp2IcVT1cqUEfMKW3MJyfMFOxMKVtDzIbj7MlMTIhLKOjLKWuqPOynJ5aMKAwnTSfqTI0YPO1oFOxnJHtq2IcqTIlMFOOqJMzj7kfoUIhMlOxMKZtMJuyoJSfnJqyovOAqJ5cqTyioaAxMKOiqUZtLzIcVRWyoTkypaAxo3WzVUc1VTWyMJ5xMJ46VREcMFOAnKE0MJ5uLKWypvOJMKW3LJk0qJ5aVTuuLzHtMTyyVSIhqTIlMFOBLKE1paAwnUI0rzWynZB2pzEyVZB8LzIlVTEcMFOGnKE1LKEco24tnJ5zo3WgnJIlqP4=
ETyyVSWyp29fqKEco24tq3IlMTHtMJyhp3EcoJ1cMlO2MKWuLaAwnTyyMTI0Yt==
Mittenaar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Mittenaar Bellersdorf Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben