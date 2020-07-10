Freitag,
10.07.2020 - 15:00
1 min
Zukunft und Geschichte sind in Offenbach unter einem Dach
Im ehemaligen Offenbacher Rathaus können Paare bald heiraten. Dort soll das Standesamt Räume bekommen. Im Obergeschoss zieht die Genealogische Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill ein.
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