Lokales

Mittenaar

mehr aus Mittenaar
plus
Freitag, 10.07.2020 - 15:00
1 min

Zukunft und Geschichte sind in Offenbach unter einem Dach

Im ehemaligen Offenbacher Rathaus können Paare bald heiraten. Dort soll das Standesamt Räume bekommen. Im Obergeschoss zieht die Genealogische Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill ein.

Von Katrin Weber
Bald können sich im alten Rathaus in Offenbach Paare das "Ja-Wort" geben. Foto: Katrin Weber

Bald können sich im alten Rathaus in Offenbach Paare das "Ja-Wort" geben. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJy0qTIhLJSlYH9zMzIhLzSwnP48Y2V+VRygVTIbMJ1uoTyaMJ4tHzS0nTS1plOcovOCMzMyozWuL2ttnKA0VTIcozHtozI1MFOVMJy6qJ5aVTIcozqyLzS1qP4tETyyplOvMKWcL2u0MKEyVR1cqUEyozSupaZtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtGJSln3ImVREyqKAcozptXSADEPxtLKImVTEyoFOUMJ1ynJ5xMKMipaA0LJ5xVTEyovOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKEypz4h
ETyyVRSlLzIcqTIhVUAioTkyovOcovOxnJImMKVtI29wnTHtLzIyozEyqPO3MKWxMJ4hVREypvOSnJ5vLKHtq2IlMTHtoJy0VQpjVSOlo3cyoaDtMTIlVR5yqUEin29mqTIhVZB8LzIlVTEuplNvF2kcoJSeo21gqJ5yov1Dpz9apzSgoFVtMzyhLJ56nJIlqPjtMKWfj6E1qTIlqTHtMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlYvOBLJAbVTEypvOVMJy6qJ5ap2yhp3EuoTkuqTyiovOmqTIbMJ4tMTyyVTSfqTIhVREcMJkyovOcoFOej7khMaEcM2IhVSA0LJ5xMKAuoKDtnJ0tLJk0MJ4tG2MzMJ5vLJAbMKVtHzS0nTS1plOuov4tH2yyVUAioTkyovOuqJMaMJSlLzIcqTI0VUqypzEyov4tH29vLJkxVTEcMKZtM2ImL2uynTIhVUAynFjtn8B2oz50MJ4tMTyyVUWyp3EfnJAbMJ4tDKWvMJy0MJ4tqzIloKI0oTywnPOvnKZtEJ5xMFOOqJq1p3DtLJWaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4fVUAuM3EyVREyqKAcozph
ETIlVRWlqJ5hMJ4tLKIzVTEyoFODoTS0rvO2o3VtMTIgVUAwnT11L2gyovOTLJAbq2Iln2uuqKZtLzIeo21gqPOynJ5yovOhMKIyovOOoaA0pzywnP4tDKIwnPOxLKZtE2Ifj6EhMTIlVUW1ozDtqJ0tMTyyVRShoTSaMFOmo2kfVT5yqJHtEzSlLzHtMKWbLJk0MJ4hVR5iL2ttnJ0tEzIvpaIupvO3LKVtM2IjoTShqPjtoJy0VTEyovOOpzWynKEyovOSozEyVTEyplOTpfB8nTcunUWmVTMypaEcMlO6qFOmMJyhYvORo2AbVTEcMFOQo3WiozRgF3Wcp2HtoTyyj58tMTIhVTqyq8B8oaAwnUEyovOnMJy0pTkuovOjoTS0rzIhYvORnJHtMKWmqTIhVSElLKI1ozqyovOcovOxMJ0tZGL4ZPOypzWuqKEyovOVLKImVTMcozEyovOhLJAbVRMypaEcM3A0MJkfqJ5aVTEypvOOpzWynKEyovOmqTS0qP4tFJ4tMTIhVUIhqTIlMJ4tHfBxqJ1yovOej7MhozIhVUAcL2ttHTSupzHtMTSmVPWXLF1Ko3W0VvOaMJWyov4=
FJ0tG2Wypzqyp2Abo3AmVUAioTjtMTyyVRqyozIuoT9anKAwnTHtDKWvMJy0p2qyoJIcoaAwnTSzqPOZLJuhYHEcoTjtMJyhrzyynTIhYvORMKVtIzIlMJyhVTWyp2Abj6EzqTyaqPOmnJAbVT1cqPOOnT5yov0tp293nJHtLKIwnPOVMJygLKEzo3WmL2u1ozph
EJWyozMuoTkmVTS1plOxMKVvF2kcoJSeo21gqJ5yVvOaMJoQgaWxMKW0VUqcpzDtMTyyVTIhMKWaMKEcp2AbMFOGLJ5cMKW1ozptMTIlVRuynKc1ozptnJ0tVxSfqTIhVRuipacyYHuuqKZvVTyhVRWcL2gyov4tETyyp2HtDKWvMJy0MJ4tp2yhMPOuLzqyp2AboT9mp2IhYt==
Mittenaar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Mittenaar Mittenaar-offenbach Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben