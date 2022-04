Zum Auftakt des Jubiläums blicken drei Rathaus-Chefs zurück auf die Geschichte.

Die erste Mittenaarer Bürgermeisterdirektwahl am 1. April 1994: Hermann Steubing (l.) gewinnt gegen Egon Keßler (r.) und folgt auf Willi Theis (M.), der in den Ruhestand geht. Archivfoto: Jürgen Heimann

MITTENAAR - Ein halbes Jahrhundert Mittenaar - das soll in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen gefeiert werden. Zum Auftakt gibt es am Freitag, 8. April, in Bicken eine Feierstunde für geladene Gäste.

Die Geschichte Mittenaars soll an diesem Abend vor allem mit Bildern erzählt werden. Ein anspruchsvolles Vorhaben. Und ein außergewöhnliches, denn die drei Bürgermeister Willi Theis, Hermann Steubing und Markus Deusing wollen das gemeinsam tun - jeder für seine Zeit. Da nicht alle Bürger bei dieser Feierstunde dabei sein können, werden die Geschichten von der Gründung 1972 bis heute auch als Sonderseiten in 17 Ausgaben von "Wir in Mittenaar und Siegbach" erzählt.

Diese hat der ehemalige Bürgermeister Hermann Steubing gemeinsam mit seinem Nachfolger Markus Deusing (SPD) und Gerold Meckel, dem Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins Bicken, gestaltet. Meckel, der auch das "Historische Archiv Mittenaar" betreut, hat über die vergangenen Monate umfangreiches Material gesammelt.

Dazu kommen laut Steubing Quellen wie Veröffentlichungen von Hannelore Benz, die beiden Bände des Mittenaar-Buches von Helmut Groos, und Ergebnisse der Arbeitsgruppe Heimatgeschichte Ballersbach. Und die Verwaltung habe dann noch den Schriftverkehr und die Beschlüsse aus der Entstehungszeit beitragen können.

Ballersbach holt seine

750-Jahr-Feier noch nach

Die Vorbereitungen zu dem Jubiläum begannen schon im vergangenen Jahr: Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Ortsteile und der Fraktionen hatte - unter Berücksichtigung der Pandemie - Pläne geschmiedet. So seien alle Vereine gebeten worden, ihre Veranstaltungen unter das Leitmotiv "50 Jahre Mittenaar" zu stellen, sagt Bürgermeister Markus Deusing.

Nach dem Auftakt im April geht es im September weiter: Am 3. September (Samstag) gibt es einen "Tag der Begegnung" rund um das Bickener Rathaus. Den Abschluss bildet - vermutlich im Dezember - die Einweihung des neuen zentralen Stützpunktes der Mittenaarer Feuerwehren.

Eingebettet in das Jubiläumsjahr ist auch eine Veranstaltung, die corona-bedingt 2020 ausfallen musste: Ballersbach holt seine 750-Jahr-Feier nach. Am 25. und am 26. Juni soll es ein Dorffest in der Ortsmitte geben.