Zum wiederholten Mal: Große Menge Zigaretten gestohlen

MITTENAAR-OFFENBACH - Unbekannte Täter haben gegen 1.45 Uhr in der Nacht auf Freitag eine Fensterfront rechts des Eingangs zum Offenbacher Edeka-Markt neben der Bundesstraße B 255 im Aartal eingeschlagen. Danach stiegen sie in den Verkaufsraum und stahlen aus dem Kassenbereich eine bisher nicht genau bekannte, auf jeden Fall aber große Menge Zigaretten. Zur Schadenshöhe kann man noch keine Angaben machen. Ein Zeuge hat der Polizei gemeldet, dass zwei Personen aus dem Markt gerannt und zu einer dritten Person in einen dunklen Kombi gesprungen seien. Anschließend seien sie mit dem Auto in Richtung Bischoffen geflüchtet. Hinweise erbitten die Ermittler in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.