6 min

25 Jahre Erzieherin: "Kinder sind heute selbstbewusster"

Ute Droß ist seit 25 Jahren Erzieherin in Siegbachs kommunaler Kita "Blumenwiese" in Oberndorf. Im Interview berichtet sie, was sich in dieser Zeit verändert hat.

Von Katrin Weber Mitarbeiterin Dillenburg