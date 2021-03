79,8 Prozent: Maik Trumpfheller triumphiert in Siegbach

Dennis Fischer (SPD), derzeit Vorsitzender der Siegbacher Gemeindevertretung: "Das Ergebnis ist eindeutig und drückt einen großen Vertrauensvorschuss der Wähler aus. Persönlich hätte ich mir eine etwas höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Aber auf dem Resultat kann man aufbauen. Nun können die Fraktionen gemeinsam mit der neuen Verwaltungsspitze die Gemeinde weiter voranbringen."

Patricia Heimann, CDU-Fraktionsvorsitzende: "Zu dem eindeutigen Ergebnis kann man nur gratulieren. Wir als CDU-Fraktion freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das werden sicherlich spannende fünf Jahre."

Christof Martin, Fraktionsvorsitzender der Grünen: "Maik Trumpfheller war die erste Wahl aufgrund seiner Erfahrungen im Verwaltungsbereich. Von daher können wir über das Ergebnis sehr froh sein."

Eckehard Förster, Staatsbeauftragter Bürgermeister: "Für mich ist das Ergebnis nicht überraschend. Für die Gemeinde ist es, da Maik Trumpfheller viel Erfahrung mitbringt, ein Gewinn."

Oliver Jung, Bürgermeister im Rathaus in Merenberg, in dem Maik Trumpfheller seit eineinhalb Jahren als Büroleiter tätig ist: "Ich freue mich für Maik Trumpfheller. Siegbach bekommt einen engagierten Bürgermeister. Davon bin ich überzeugt. In den nächsten Tagen werde ich mich telefonisch mit Eckehard Förster und Maik Trumpfheller kurzschließen und darüber sprechen, ob der Dienstantritt am 1. Juni oder 1. Juli sein wird. Das werden wir einvernehmlich regeln."