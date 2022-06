Anne Reichert als neue Siegbacher Revierförsterin begrüßt

Sie ist Siegbachs neue Revierförsterin: Anne Reichert folgt auf Wolfgang Pohl, der das Revier seit 1987 leitete. Foto: Katrin Weber

SIEGBACH-EISEMROTH - Fast 35 Jahre lang hat Wolfgang Pohl das Siegbacher Revier beförstert. Nun ist er im Ruhestand. Die Gemeindevertreter haben ihn nun verabschiedet und seine Nachfolgerin willkommen geheißen.

Pohl hatte das Siegbacher Revier 1987 übernommen. "Ich glaube, Sie kennen jeden Baum persönlich", sagte Siegbachs Bürgermeister Maik Trumpfheller (parteilos) zu ihm und schmunzelte.

Seine Arbeit in Siegbach habe immer Spaß gemacht, berichtete Wolfgang Pohl im Saal des Bürgerhauses in Eisemroth. Gerade in der jüngeren Vergangenheit aber habe sich das Revier verändert. Er sei sicher, dass es bei seiner Nachfolgerin in guten Händen sei.

Seit 1. Mai hat im Revier "die Neue" das Sagen

Anne Reichert ist offiziell bereits seit dem 1. Mai Revierleiterin in Siegbach. Die 24-Jährige war vor einigen Monaten schon einmal in der Gemeindevertretung zu Gast. Damals hatte sie über das Projekt "Zukunftswald" berichtet.