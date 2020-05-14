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Donnerstag, 14.05.2020 - 15:10
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Berndt Happel ist nicht mehr Bürgermeister von Siegbach

Der Amtsinhaber akzeptiert den Parlamentsbeschluss zu seiner Abwahl. Er befindet sich seit Sommer 2019 im Krankenstand. Frühester Termin für die Wahl eines Nachfolgers: 1. November.

Von Katrin Weber
Kehrt nicht mehr an den Schreibtisch zurück: Berndt Otto Happel hat seine Abwahl durch das Gemeindeparlament akzeptiert. Archivfoto: Jörg Weirich

Kehrt nicht mehr an den Schreibtisch zurück: Berndt Otto Happel hat seine Abwahl durch das Gemeindeparlament akzeptiert. Archivfoto: Jörg Weirich

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