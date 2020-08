Café im Übernthaler Dorfladen ist derzeit nicht geöffnet

Der Förderverein "Altes Rathaus" Übernthal war gegründet worden, um das Alte Rathaus wieder zu einem Ort der Kommunikation, Begegnung und zum Dorfladen zu machen. Bis es soweit ist, sollte der Laden in der ehemaligen Sparkasse betrieben und die dortigen Einnahmen für das Alte Rathaus verwendet werden.

Nun hat der Vorstand Post vom Finanzamt bekommen. Es verlangt, dass das bisher angesparte Geld ausgegeben wird. Geschieht dies nicht, könnte dem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen werden, teilt Klaus Sydow, der stellvertretende Vorsitzende, mit. "Die Ehrenamtlichen wollen ja den Erhalt des Baudenkmals fördern und mit ihrem Einsatz die Renovierung der unteren Räume des Alten Rathauses erwirtschaften", schreibt Sydow: "So entsteht Frust."

Der Vorstand befürchtet, am Ende kein Geld zu haben, wenn das Alte Rathaus doch saniert werden sollte. Um das Fachwerkhaus vielleicht doch wieder in Schuss zu bringen, kündigte Hessens Umweltministerin Priska Hinz bei ihrem Besuch im Dorfladen an, zunächst mit Siegbachs staatsbeauftragtem Bürgermeister Eckehard Förster zu sprechen und zu schauen, welche weiteren Fördertöpfe für das Projekt in Frage kommen könnten.