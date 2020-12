Dennis Fischer ist der Spitzenkandidat

Siegbacher SPD-Kandidaten: Diese Frauen und Männer um (v.v.l.) Wolfgang Gümbel, Dennis Fischer und Nicole Gabert bewerben sich um Mandate für die Gemeindevertretung. Foto: Hannelore Benz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGBACH-EISEMROTH - Die Siegbacher Sozialdemokraten haben ihre Bewerberliste für die Kommunalwahl am 14. März 2021 aufgestellt. Spitzenkandidat ist der derzeitige Parlamentspräsident und Ortsvereinsvorsitzende Dennis Fischer aus Tringenstein.

15 Mitglieder und Hospitanten trafen sich kürzlich im großen Saal des Bürgerhauses in Eisemroth, um unter dem Vorsitz von Frank-Peter Steih den Wahlvorschlag zu benennen. Die Sozialdemokraten waren sich dabei durchaus bewusst, wie scharf sie in diesem in Siegbach unruhigen Jahr die Kurve gekriegt haben.

Nun aber gibt es erfahrene Sozialdemokraten, die weitermachen und zudem alte und neue Parteifreunde aktivierten, sodass eine Liste zusammenkam, die viele Alters- und Berufsgruppen berücksichtigt.

An der Spitze steht Ortsvereinsvorsitzender Dennis Fischer, flankiert von den beiden Eisemrothern Wolfgang Gümbel und Nicole Gabert.

KANDIDATEN FÜR DIE KOMMUNALWAHL Folgende Personen bewerben sich bei der Kommunalwahl für die Siegbacher SPD um ein Mandat für die Gemeindevertretung: 1. Dennis Fischer (Tringenstein), 2. Nicole Gabert (Eisemroth), 3. Wolfgang Gümbel (Eisemroth), 4. Lena Krauß (Übernthal), 5. Manuel Plitt (Übernthal), 6. Franka Gabert (Eisemroth), 7. Uwe-Kurt Ortkamp (Eisemroth), 8. Jonas Pfeiffer (Übernthal), 9. Klaus Peter Schäfer (Eisemroth), 10. Nick Gümbel (Eisemroth), 11. Michael Zoll (Übernthal), 12. Leon Lotz (Eisemroth), 13. Gianluca Bender (Eisemroth), 14 Steffen Jansen (Eisemroth), 15. Peter Simon (Übernthal).

"Leider ist es uns nicht gelungen, Oberndorf und Wallenfels mit einzubeziehen, aber daran arbeiten wir bis zum nächsten Mal", versprach Dennis Fischer.

Weitere Treffen für

das Wahlprogramm

In der Diskussion wurde das Interesse besonders der "Novizen" an der kommunalpolitischen Arbeit deutlich. Dieses soll in den nächsten Wochen durch mehrere Programm-Zusammenkünfte kanalisiert werden und in das neue Wahlprogramm einfließen.