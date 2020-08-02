Die K 55 wird gesperrt, weil Risse in der Fahrbahn sind

Muss für vier Wochen zwischen Tringenstein und dem Abzweig nach Wallenfels gesperrt werden: die Kreisstraße K 55. Foto: Katrin Weber
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