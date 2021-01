Die neue Pfarrei im Dillgebiet hat jetzt einen Namen

"Zum guten Hirten an der Dill": Das ist der Name der künftigen katholischen Pfarrei an der Dill, die zum 1. Januar kommenden Jahres aus den derzeitigen Verwaltungsbezirken der Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "Sankt Petrus" Herborn gebildet wird. Archivfoto: Sascha Valentin