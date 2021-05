Die Systemrelevanz und die Kunst

In der Künstlerszene, vor allem in der vom Rhein-Main-Gebiet, hat sie längst einen Namen. In der Heimat dagegen ist er noch weitgehend unbekannt. Dabei hat Annika van Vugt mittlerweile schon bis zu 4000 Euro für ihre Werke erzielt.

Ihr Werdegang begann unspektakulär. 1983 geboren, wuchs sie in Eisemroth auf. Nach dem Abitur in Herborn studierte sie in Marburg Pädagogik, mit dem Diplom als Abschluss in 2009. Schon damals hatte sie sich nebenher intensiv mit Kunst beschäftigt.

Erst im April 2011 geriet dieses Metier in den Mittelpunkt ihres Lebens, als sie ein Studium am Institut für Kunstpädagogik an der Goethe-Universität in Frankfurt anschloss. Bis zu ihrem zweiten Hochschulabschluss im Herbst 2015 waren dort unter anderem Lucie Beppler und Jean-Christophe Ammann ihre Lehrmeister.

Seitdem ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Auf sich aufmerksam gemacht hat sie bisher mit 23 Ausstellungen - die meisten davon in Frankfurt und im Odenwald, wo sie eine Zeitlang wirkte. Zwei fanden in der Heimat statt: 2017 in der Alten Färberei in Herborn und ein Jahr später in der Villa Grün in Dillenburg.

Regelmäßig vertreten wird sie von der Galerien Hübner und Hübner in Frankfurt und von der Galerie am Tor in Miltenberg. Zu ihren bisherigen Auszeichnungen gehört der Adorno-Preis der Freien Internationalen Akademie Amorbach, der Nachwuchsförderpreis der renommierten Frankfurter Künstlerhilfe sowie ein Ausstellungstipendium der 1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse.

Vor knapp vier Jahren kehrte sie ins Elternhaus zurück, kurz vor der Geburt ihrer Tochter. "Ich will mein Kind lieber im Dorf am Rande der Natur als in der Großstadt aufwachsen sehen", sagt sie.

Ihr Mann Hans Schöpflin ist professioneller Opernsänger. Vor Ausbruch der Pandemie war er zuletzt am Landestheater Linz (Österreich) fest engagiert.