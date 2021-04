3 min

Dorfladen Übernthal: "Hier war das Klopapier nie alle"

Auch in der Pandemie "läuft der Laden": Das kleine Geschäft in Übernthal hat sogar Kunden gewonnen, und der Förderverein hat das "Altes Rathaus" wieder in den Fokus genommen.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg