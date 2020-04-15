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Mittwoch, 15.04.2020 - 11:46
2 min

Erich Dietrich: Siegbachs Macher der ersten Stunde stirbt

Der Ehrenbürgermeister war von 1978 bis 1998 Rathauschef in der nach Einwohnern kleinsten Kreisgemeinde. 1998 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ins Privatleben zurück.

Von Hannelore Benz
Er wurde 83 Jahre alt: Siegbachs Ehrenbürgermeister Erich Dietrich ist gestorben. Archivfoto: Hannelore Benz

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Siegbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Siegbach
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