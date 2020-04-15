Mittwoch,
15.04.2020 - 11:46
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Erich Dietrich: Siegbachs Macher der ersten Stunde stirbt
Der Ehrenbürgermeister war von 1978 bis 1998 Rathauschef in der nach Einwohnern kleinsten Kreisgemeinde. 1998 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ins Privatleben zurück.
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