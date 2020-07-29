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Mittwoch, 29.07.2020 - 18:10
3 min

Ferien zu Fuß: In und um Wallenfels

Mystisch anmutende, mächtige Gesteinsformationen, viel Natur und ein großer Turm, der fast ständig im Blick bleibt: Diesmal geht es auf eine Tour rund um Wallenfels.

Von Katrin Weber
Muten mystisch an: Die Wilhelmsteine im Wald oberhalb von Wallenfels unweit der Angelburg sind ein Geotop im Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Foto: Katrin Weber

Muten mystisch an: Die Wilhelmsteine im Wald oberhalb von Wallenfels unweit der Angelburg sind ein Geotop im Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Muten mystisch an: Die Wilhelmsteine im Wald oberhalb von Wallenfels unweit der Angelburg sind ein Geotop im Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Foto: Katrin Weber

Muten mystisch an: Die Wilhelmsteine im Wald oberhalb von Wallenfels unweit der Angelburg sind ein Geotop im Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Foto: Katrin Weber

Der erste Kilometer der Tour könnte auch ein Freilichtmuseum sein. Alte landwirtschaftliche Geräte sind am Wegesrand "geparkt" - wie dieser Pflug, den einst ein Pferd oder ein Ochsen gezogen hat. Foto: Katrin Weber

Der erste Kilometer der Tour könnte auch ein Freilichtmuseum sein. Alte landwirtschaftliche Geräte sind am Wegesrand "geparkt" - wie dieser Pflug, den einst ein Pferd oder ein Ochsen gezogen hat. Foto: Katrin Weber

Trittsicher sollten Wanderer auf der Runde um Wallenfels auf jeden Fall sein. Foto: Katrin Weber

Trittsicher sollten Wanderer auf der Runde um Wallenfels auf jeden Fall sein. Foto: Katrin Weber

Jetzt noch Löwenzahn? Schaut man genau hin, dann ist der Unterschied sofort zu erkennen. Es handelt sich hierbei um Bocksbart. Foto: Katrin Weber

Jetzt noch Löwenzahn? Schaut man genau hin, dann ist der Unterschied sofort zu erkennen. Es handelt sich hierbei um Bocksbart. Foto: Katrin Weber

Etwas mühsam: Noch geht es weiter bergauf, bis der Waldrand in Sicht ist. Foto: Katrin Weber

Etwas mühsam: Noch geht es weiter bergauf, bis der Waldrand in Sicht ist. Foto: Katrin Weber

Gleich ist der erste Kilometer bergauf gleich zu Beginn der Tour geschafft. Der Blick auf den Angelburgturm entschädigt für den Anstieg. Foto: Katrin Weber

Gleich ist der erste Kilometer bergauf gleich zu Beginn der Tour geschafft. Der Blick auf den Angelburgturm entschädigt für den Anstieg. Foto: Katrin Weber

Blick in die andere Richtung: Die Windenergieanlagen an der Oberschelder Deponie sind gut zu erkennen. Foto: Katrin Weber

Blick in die andere Richtung: Die Windenergieanlagen an der Oberschelder Deponie sind gut zu erkennen. Foto: Katrin Weber

Entlang des Weges gibt es viele Farbenspiele der Natur - wie an diesen Gräsern - zu sehen. Foto: Katrin Weber

Entlang des Weges gibt es viele Farbenspiele der Natur - wie an diesen Gräsern - zu sehen. Foto: Katrin Weber

Augen auf: Hier und da stehen noch alte Grenzsteine an den Übergängen zwischen den Gemarkungen. Foto: Katrin Weber

Augen auf: Hier und da stehen noch alte Grenzsteine an den Übergängen zwischen den Gemarkungen. Foto: Katrin Weber

Als ständiger Begleiter oft im Blick: der Sendeturm auf der Angelburg. Foto: Katrin Weber

Als ständiger Begleiter oft im Blick: der Sendeturm auf der Angelburg. Foto: Katrin Weber

Schaut man auf dem Weg in Richtung Schlierbach zurück, fällt einmal mehr der Angelburgturm in den Blick. Foto: Katrin Weber

Schaut man auf dem Weg in Richtung Schlierbach zurück, fällt einmal mehr der Angelburgturm in den Blick. Foto: Katrin Weber

Auch das gehört zum Wandern dazu: Wo früher dichter Wald stand, ist die Landschaft heute offen. Foto: Katrin Weber

Auch das gehört zum Wandern dazu: Wo früher dichter Wald stand, ist die Landschaft heute offen. Foto: Katrin Weber

Oberhalb von Schlierbach eröffnet sich dem Wanderer eine herrliche Fernsicht ins Hinterland. Foto: Katrin Weber

Oberhalb von Schlierbach eröffnet sich dem Wanderer eine herrliche Fernsicht ins Hinterland. Foto: Katrin Weber

Vorsicht, giftig: Überall auf der ersten Hälfte der Strecke findet man die Blütenpracht des Fingerhuts. Foto: Katrin Weber

Vorsicht, giftig: Überall auf der ersten Hälfte der Strecke findet man die Blütenpracht des Fingerhuts. Foto: Katrin Weber

Die Löns-Buche ist ein Naturdenkmal. Auf Bildern von Google Earth ist sie noch ganz von Wald umgeben. Foto: Katrin Weber

Die Löns-Buche ist ein Naturdenkmal. Auf Bildern von Google Earth ist sie noch ganz von Wald umgeben. Foto: Katrin Weber

Trockenheit und Borkenkäfer haben ihnen den Rest gegeben: abgestorbene Fichtenwälder bei Wallenfels. Foto: Katrin Weber

Trockenheit und Borkenkäfer haben ihnen den Rest gegeben: abgestorbene Fichtenwälder bei Wallenfels. Foto: Katrin Weber

Wieder auf Wallenfelser Gemarkung hat man den Angelburgturm erneut fest im Blick. Foto: Katrin Weber

Wieder auf Wallenfelser Gemarkung hat man den Angelburgturm erneut fest im Blick. Foto: Katrin Weber

Am Fuße der "Koppe" lohnt sich der Blick über die Wiesen. Sie waren früher Äcker und Getreidefelder. Foto: Katrin Weber

Am Fuße der "Koppe" lohnt sich der Blick über die Wiesen. Sie waren früher Äcker und Getreidefelder. Foto: Katrin Weber

Bockkäfer sind auf vielen Blüten Wegesrand zu entdecken. Foto: Katrin Weber

Bockkäfer sind auf vielen Blüten Wegesrand zu entdecken. Foto: Katrin Weber

Wer bist denn Du? Ein Gefleckter Schmalbock aus der Familie der Bockkäfer pausiert auf einer Blüte am Weg. Foto: Katrin Weber

Wer bist denn Du? Ein Gefleckter Schmalbock aus der Familie der Bockkäfer pausiert auf einer Blüte am Weg. Foto: Katrin Weber

Die Rast rückt näher: Nach etwa viereinhalb Kilometern geht es durch Laubwald in Richtung Wilhelmsteine. Foto: Katrin Weber

Die Rast rückt näher: Nach etwa viereinhalb Kilometern geht es durch Laubwald in Richtung Wilhelmsteine. Foto: Katrin Weber

Der erste Blick auf die Wilhelmsteine lässt erahnen, was einen paar Meter weiter erwartet. Foto: Katrin Weber

Der erste Blick auf die Wilhelmsteine lässt erahnen, was einen paar Meter weiter erwartet. Foto: Katrin Weber

Am Fuß der Felsen: Die Wilhelmsteine sind der ideale Ort, um eine Pause im kühlenden Wald einzulegen und die Natur zu genießen. Foto: Katrin Weber

Am Fuß der Felsen: Die Wilhelmsteine sind der ideale Ort, um eine Pause im kühlenden Wald einzulegen und die Natur zu genießen. Foto: Katrin Weber

Besuch beim Picknick: Eine Maus schnappt sich Nüsse und Rosinen. Foto: Katrin Weber

Besuch beim Picknick: Eine Maus schnappt sich Nüsse und Rosinen. Foto: Katrin Weber

Der Rückweg von den Wilhelmsteinen führt weiter auf befestigten Wegen durch den Laubwald. Foto: Katrin Weber

Der Rückweg von den Wilhelmsteinen führt weiter auf befestigten Wegen durch den Laubwald. Foto: Katrin Weber

Wallenfels, der kleinste Ort im Lahn-Dill-Kreis, war diesmal Start und Ziel für "Ferien zu Fuß". Für unsere Redakteurin Katrin Weber war es eine Wanderung auf den Spuren ihrer Kindheit. Foto: Katrin Weber

Wallenfels, der kleinste Ort im Lahn-Dill-Kreis, war diesmal Start und Ziel für "Ferien zu Fuß". Für unsere Redakteurin Katrin Weber war es eine Wanderung auf den Spuren ihrer Kindheit. Foto: Katrin Weber

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DER RUNDWEG

Länge: rund 11,8 Kilometer.

Höhenmeter: rund 170.

Dauer: ca. 3,5 Stunden.

Strecke: Der Weg führt über befestigte Wege, teilweise ausgeschilderte Radwege. In Wallenfels beginnt die Tour auf Asphalt.

Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die Kreisstraße K 54. Am Ortseingang befinden sich neben der Bushaltestelle öffentliche Parkplätze.

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