Mittwoch, 29.07.2020 - 18:10
3 min
Ferien zu Fuß: In und um Wallenfels
Von Katrin Weber
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DER RUNDWEG
Länge: rund 11,8 Kilometer.
Höhenmeter: rund 170.
Dauer: ca. 3,5 Stunden.
Strecke: Der Weg führt über befestigte Wege, teilweise ausgeschilderte Radwege. In Wallenfels beginnt die Tour auf Asphalt.
Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die Kreisstraße K 54. Am Ortseingang befinden sich neben der Bushaltestelle öffentliche Parkplätze.
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