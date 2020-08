Förster: Siegbach nimmt 2020 keine neuen Kredite auf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Siegbach-Eisemroth. Als eine der letzten Kommunen in Hessen hat die Gemeinde Siegbach den Haushalt 2020 eingebracht. Der staatsbeauftragte Bürgermeister, Eckehard Förster, legte am Donnerstag ein Zahlenwerk vor, dass im Ergebnishaushalt mit fast 170 000 Euro Überschuss abschließt. Nun beschäftigen sich am Donnerstag, 27. August, der Finanz- und der Bauausschuss mit dem Zahlenwerk.

Bisher ist die Gemeinde Siegbach ohne genehmigten Haushalt durch das Jahr manövriert. Gründe dafür sind unter anderem die Erkrankung des ehemaligen Bürgermeisters Berndt Otto Happel im vergangenen Jahr und die personellen Wechsel in dem Amt seines Stellvertreters.

Steuern und Gebühren

sollen unverändert bleiben

Der Plan sieht vor, dass Siegbach, die kleinste Gemeinde und eine der finanzschwächsten Kommunen im Lahn-Dill-Kreis, ein sattes Plus im Ergebnishaushalt anpeilt. Dieser hat ein Volumen in Höhe von 5,1 Millionen Euro, vorgesehen ist ein Überschuss in Höhe von fast 170 000. Auch der Finanzhaushalt soll mit einem Plus abschließen: Rund 76 000 Euro sind dort als Zahlungsmittelüberschuss vorgesehen, teilte Förster den Gemeindevertretern mit.

Im Haushaltsplan sind 350 000 Euro Gewerbesteuer ausgewiesen. Das sind 110 000 Euro mehr als im Ansatz 2019, der jedoch um 134 000 Euro übertroffen wurde. Trotz der Corona-Krise werde der Ist-Wert möglicherweise fast erreicht, heißt es in dem Zahlenwerk. Grund dafür seien die vom Bund und vom Land avisierten Kompensationszahlungen.

Die höchsten Einnahmen sind mit 1,4 Millionen Euro bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu verbuchen. Mit 1,3 Millionen Euro folgt der Anteil an der Einkommensteuer. 950 000 Euro sollen bei Leistungsentgelten eingenommen werden.

Knapp zwei Millionen Euro müssen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen aufgebracht werden. Außerdem muss Siegbach 1,7 Millionen Euro Steuern und gesetzliche Umlagen bezahlen.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt bei 100 000 Euro als "Ausfallreserve". Steuern und Gebühren sollen nicht verändert werden.

Mit dem Zahlenwerk für dieses Jahr sind die Vorgaben zur Haushaltssicherung erfüllt, ein Haushaltsicherungskonzept muss nicht erstellt werden.

Förster wies auf die Herausforderungen hin, vor denen die kleinste Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis steht. Seit dem Jahr 2000 ist die Einwohnerzahl von 3053 auf 2549 im Jahr 2019 zurückgegangen.

Diese Entwicklung sei die Ursache für die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre. Die Gemeinde müsse eine unverändert gleichbleibende Infrastruktur mit beispielsweise Wasserver- und -entsorgung sowie Straßen vorhalten, aber die Einwohnerzahl sinke. Zudem gebe es in Siegbach nur sehr begrenzte Möglichkeiten für eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben, mit der die finanzielle Situation stabilisiert werden könne.

"Es wird gerade die Wahlperiode 2021 bis 2026 prägen, die Thematik der Demografie noch stärker zu besetzten", sagte Förster. Dabei gehe es unter anderem um Kindergärten, Schulen und Jugendhilfe, Hilfs- und Pflegedienste, ehrenamtliche Arbeit und Siedlungsstruktur.

Am 17. September soll

das Parlament beschließen

Der Haushalt soll ab Montag, 24. August, offengelegt werden. Schon am Donnerstag, 27. August, kommen der Finanz- und der Bauausschuss zusammen, um den Etat zu beraten. Die Gemeindevertretung soll am 17. September das Werk beschließen.