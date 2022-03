Gemeinsam zum Licht in der Welt beitragen

In der Tracht der Bergleute: Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer (links) und Pfarrerin Jelena Wegner mit Gästen vom Bergbauverein Schelderwald. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Siegbach

SIEGBACH-EISEMROTH - Siegbachs Kirchengemeinde hat ihren 125. Bergmannsgottesdienst gefeiert. Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer sagte, dass es die Gemeinschaft sei, die die Gemeinde noch heute dazu zusammenkommen lasse, auch wenn die letzte Grube schon vor langer Zeit geschlossen worden sei. Ebenso wie die Kopflampe seien Gemeinschaft und Zusammenhalt auch unter Tage wichtig gewesen und seien es noch heute. Sie erinnerte daran, dass die Propheten im Alten Testament die Gemeinschaft beschworen und das Volk aufriefen, gemeinsam für das Gute und den Frieden zu arbeiten und sich an Gott zu wenden, der keinen Krieg und Streit möchte. Heute sei das Licht Jesus Christus, an den man sich jederzeit wenden könne, um gestärkt zum Licht in der Welt beizutragen.