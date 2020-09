In Siegbach geht es um den Haushalt für das Jahr 2020

Um ihn geht es am Donnerstag: den Entwurf des Siegbacher Haushalts für das laufende Jahr. Archivfoto: Katrin Weber

Siegbach-Eisemroth (red). Der Haushalt 2020 der Gemeinde Siegbach ist am Donnerstag, 17. September, Thema in der Gemeindevertretersitzung. Die Zusammenkunft im Bürgerhaus in Eisemroth beginnt um 19 Uhr.

Vor vier Wochen hatte Eckehard Förster als derzeit staatsbeauftragte Bürgermeister den Etatentwurf in der Gemeindevertretersitzung eingebracht. Der Finanz- sowie der Bau- und Umweltausschuss haben sich mittlerweile mit dem Etat beschäftigt. Nun haben die Gemeindevertreter das letzte Wort zu dem Werk, das ein Gesamtvolumen von 5,1 Millionen Euro umfasst.

In der Sitzung soll es außerdem um den Gesellschafts- und Konsortialvertrag der Lahn-Dill-Bergland Energie (LDBE) GmbH gehen. Die Gemeinde Siegbach ist derzeit mit elf weiteren Kommunen der Region dort Mitglied.

Um der Gemeinde Dietzhölztal den Beitritt zu ermöglichen, müssen die Vereinbarungen formal geändert werden. Siegbach ist die letzte Kommune, die dem noch nicht zugestimmt hat.