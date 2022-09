Junior-Brass-Ensemble begeistert in Eisemroth

Mit beeindruckenden Klängen füllt das Junior-Brass-Ensemble die Kirche. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Siegbach

SIEGBACH-EISEMROTH - Das Junior-Brass-Ensemble hat am Samstagabend die Eisemrother Kirche beben lassen. Die sehr professionell und mit viel Spielfreude vorgetragenen Stücke wie "Lawrence of Arabia" von Maurice Jarre, "Pippi goes Rio" von Werner Petersen, "Pink Panther" von Henry Mancini oder "Always on My Mind" von Elvis Presley begeisterten die Zuhörer. Die Mädchen und Jungen aus den Propsteigebieten Oberhessen und Nord-Nassau lernen unter der Regie von Landesposaunenwart Albert Wanner auch das Dirigieren und Moderieren und setzten dies gekonnt um.

Das begeisterte Publikum ließ nach dem letzten Stück nicht locker und wurde mit zwei Zugaben belohnt.