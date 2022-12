Kiewer Trio spielt weihnachtliche Musik

Gastieren derzeit im Dillgebiet: die ukrainischen Musiker (v.l.) Nataliia Vasylieva (Violine), Ortwin Benninghoff (Orgel) und Oksana Popsuy (Violine). (© Evangelisches Dekanat an der Dill)

HAIGER-OBERROSSBACH/SIEGBACH-EISEMROTH - Haiger-Oberroßbach/Siegbach-Eisemroth (red). Ein Trio von Musikern aus Kiew ist gerade im Dillgebiet zu Gast und gibt zwei vorweihnachtliche Konzerte: am Freitag, 9. Dezember, in Oberroßbach und am Sonntag, 11. Dezember, dann in Eisemroth.

Ortwin Benninghoff spielt an der Orgel. Er wird von den Violinistinnen Oksana Popsuy und Nataliia Vasylieva begleitet. Benninghoff war Dozent für Klavier und Orgel sowie Theorie und Gehörbildung an der Nationalen Tschaikowsky-Akademie der Ukraine in Kiew und ist Begründer des Ensembles "Neue Musik".

Oksana Popsuy hat an der Nationalen Tschaikowsky-Akademie studiert und ist erste Geigerin der Kiewer Kammerakademie. Nataliia Vasylieva ist Ende März aus Kiew geflohen. Sie hat an der Tschaikowsky-Akademie Violine studiert und ist Konzertmeisterin im Nationalen Wirskij-Ensemble in Kiew.

Der Eintritt zu den Konzerten ist jeweils frei

Das Konzert in Oberroßbach beginnt um 19 Uhr in der evangelischen Kirche, das in der evangelischen Kirche in Eisemroth um 17 Uhr. Zu beiden ist der Eintritt frei.