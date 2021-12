Kleinkind kommt nach Zimmerbrand in Siegbach ums Leben

Symbolfoto: Harald Kaster

SIEGBACH - An Heiligabend ist in Siebach-Tringenstein ein Kleinkind nach einem Brand ums Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigt, brach ein Feuer in einem Zimmer in einem Wohnhaus aus bislang unbekannter Ursache aus.

Einzelheiten zu den Hintergründen nannte die Polizei mit Hinweis auf die tragischen Umstände und die laufenden Ermittlungen nicht. Die Staatsanwaltschaft in Limburg hat diese demnach übernommen. Mit weiteren Informationen sei vor Samstag nicht zu rechnen, hieß es laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa.