Kreisstraße bei Wallenfels gesperrt

Bauarbeiten: Am letzten November-Wochenende ist die Kreisstraße K 54 zwischen dem Abzweig Wallenfels und Tringenstein gesperrt.

SIEGBACH - Am letzten November-Wochenende ist die Kreisstraße K 54 zwischen den Siegbacher Ortsteilen Wallenfels und Tringenstein voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche.

Wie die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" mitteilt, startet die Sanierung am Freitag, 27. November, und dauert bis voraussichtlich Montag, 30. November.

Mit den Arbeiten an der obersten Asphaltschicht sollen Mängel beseitigt werden, die nach der Sanierung im Jahr 2017 aufgetreten sind. Auf dem rund 900 Meter langen Streckenabschnitt von Wallenfels in Richtung des Abzweigs zur K 55 nach Tringenstein werden großflächige Kornausbrüche in der Deckschicht beseitigt.

Umleitung läuft über die L 3050 und Schlierbach

Währen der Sanierung ist die K 54 wegen der geringen Fahrbahnbreite von rund fünf Metern im Baustellenbereich zwischen Wallenfels und dem Abzweig nach Tringenstein voll gesperrt. Die Umleitung führt über die K 54 Richtung Eisemroth, weiter über die L 3050 nach Hartenrod und die K 23 nach Schlierbach sowie von dort über einen Rad- und Wirtschaftsweg zur K 54 nach Wallenfels.