LDK-Bürgermeister kritisieren Umgang mit Siegbachs Amtskollegen

n einer Pressemitteilung kritisieren die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis den Umgang der Öffentlichkeit mit Siegbachs ehemaligem Bürgermeister Berndt Otto Happel. Archivfoto: Jörg Weirich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Siegbach-Eisemroth. In einer Pressemitteilung kritisieren die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis den Umgang der Öffentlichkeit mit Siegbachs ehemaligem Bürgermeister Berndt Otto Happel.

Durch die Annahme der Abwahl ermögliche Happel der Gemeinde die zügige Neuwahl eines Nachfolgers und erspare der Gemeinde weitere formelle und finanzielle Anstrengungen, heißt es in der Mitteilung. Die Bürgermeister kritisieren, dass Ansehen und Respekt ihnen und dem Amt gegenüber "ständig abnehmen". Verbale Drohungen, persönliche Beleidigungen auch gegen die Familien bis hin zu körperlichen Übergriffen hätten nach einer repräsentativen Umfrage bereits 64 Prozent aller Bürgermeister schon einmal erlebt. Die Folge: "Zukünftig werden sich immer mehr Amtsinhaber und potenzielle Interessenten die Frage stellen, warum man sich diesen zeitintensiven und oftmals stressigen Beruf noch freiwillig antun soll." Die Konsequenzen der Hasswelle gegen Kommunalpolitiker seien immens: "Nicht umsonst erleben wir vor allem in kleinen Kommunen seit Jahren, dass die Zahl der Kandidaten für die Gemeindeparlamente sinkt."

Im vergangenen Jahr habe sich im Umfeld der Gemeinde Siegbach eine "verbale Wucht" gegenüber dem erkrankten Kollegen aufgebaut, die "selbst für gesunde Bürgermeister kaum zu ertragen" sei.

Verdienste des Bürgermeisters wahrnehmen

Weiterführende Links

Leider seien die vielen Verdienste Happels in der öffentlichen Wahrnehmung, so auch in der Gemeinde Siegbach, völlig untergegangen, schreiben die Unterzeichner. Er habe mit großem Elan und Bürgernähe viele Projekte für die Gemeinde vorangebracht.

Er habe zunehmend den Haushalt konsolidiert, ebenso habe er die Verschuldung der Gemeinde deutlich gesenkt. Vier Millionen Euro Kassenkredite seien in dieser Zeit abgebaut und 1,5 Millionen Euro Liquidität aufgebaut worden. Außerdem habe Happel der ärmsten Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis jährlich 200 000 Euro Sach- und Personalkosten gespart. Er habe beispielsweise große Investitionen in der Wasserversorgung angegangen und die gesetzlich geforderten kostendeckenden Gebühren in der Gemeinde eingeführt.

Happel habe zudem als "Motor der interkommunalen Zusammenarbeit" zahlreiche Projekte in den Gemeinden Siegbach, Hohenahr, Mittenaar und Bischoffen" unterstützt. Weitere Initiativen Happels: Die Kooperation mit den Stadtwerken Dillenburg zur Wasserversorgung und das Engagement für die Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH. Sicherlich seien während der Amtszeit Happels auch Fehler gemacht worden. Das geschehe in allen Gemeinden. Das sei menschlich.

"Alle wichtigen Entscheidungen wurden vom demokratisch gewählten Gemeindeparlament beschlossen, sodass im Nachhinein nicht der Bürgermeister für angebliche Fehlentwicklungen alleine verantwortlich gemacht werden kann", heißt es. Die Unterzeichner, zu denen außer den Bürgermeistern im Lahn-Dill-Kreis auch die Verwaltungschefs von Bad Endbach und Angelburg gehören, fordern Respekt gegenüber Happel: "Denn diese positive Bilanz überwiegt in seiner Amtszeit und kann sich wahrlich sehen lassen."