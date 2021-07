Naturerlebnisbad Siegbach lädt Kinder und Jugendliche ein

Auch das Naturerlebnisbad Siegbach ermöglicht freien Eintritt für Kinder und Jugendliche. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

SIEGBACH-EISEMROTH - Schöne Nachrichten für die Kinder und Jugendlichen in Siegbach: Der Verein Naturerlebnisbad Siegbach ermöglicht ihnen in den Sommerferien den freien Eintritt in das Schwimmbad. Erst vor zehn Tagen hatten die ehrenamtlichen Helfer damit begonnen, in der Gemeinde um Spenden für die Aktion zu bitten. Wenig später konnten Kerstin Sommer und Patricia Heimann melden, dass 2400 Euro eingegangen waren. Das reichte aber noch nicht, um Siegbachs Jugend den sommerlichen Badespaß kostenfrei zu ermöglichen. Nun teilen sie mit, dass der Verein Kindern und Jugendlichen den freien Eintritt ins Siegbacher Naturerlebnisbad ermöglichen kann. Es seien mittlerweile 3300 Euro zusammengekommen, sodass Siegbacher Kinder nun kostenfrei das Freibad besuchen können, freut sich Patricia Heimann.