Neue Sitzgruppen an den schönsten Wanderrouten

Marco Müller (Mitte) von der EAM übergibt eine der neuen Sitzgruppen an der Dornhecke auf der "Extratour Hohe Straße" an Marion Klein (l.) und Markus Scheidt vom Naturpark Lahn-Dill-Bergland. Foto: Naturpark Lahn-Dill-Bergland

SIEGBACH-TRINGENSTEIN - Der Energieversorger EAM unterstützt den Naturpark Lahn-Dill-Bergland bei der Ausstattung von Rastplätzen auf den Wanderrouten. Daher stiftet er vier Sitzgruppen aus sehr dauerhaftem und widerstandsfähigem Robinienholz im Wert von 5000 Euro.

Eine der Bank-Tisch-Kombinationen ersetzt die in die Jahre gekommene Rastmöglichkeit an der Dornhecke am Premiumwanderweg "Hohe Straße" in der Nähe des Siegbacher Ortsteils Tringenstein. Dort übergab sie der Leiter des EAM-Regionalzentrums Süd, Marco Müller, symbolisch an die Geschäftsführerin des Naturparks Lahn-Dill-Bergland, Marion Klein, sowie Naturparkbetreuer Markus Scheidt. Sie freuten sich über die Unterstützung und erklärten: "Wir sind uns sicher, dass die neuen Rastmöglichkeiten entlang der Wanderrouten im Lahn-Dill-Bergland gern genutzt werden und der Naturpark sich in seiner ganzen Schönheit präsentieren kann."