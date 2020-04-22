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Mittwoch, 22.04.2020 - 19:17
3 min

Schaffen für den Saisonstart - wenn er denn kommt

Peter Kliegl und Waldemar Hyna sind die guten Geister des Siegbacher Naturerlebnisbads. Dort laufen die Vorbereitungen auf eine Saison, von der man nicht weiß, ob und wann sie startet.

Von Hannelore Benz
Einsatz im Siegbacher Naturerlebnisbad: Im Klärbecken leisten Peter Kliegl und Waldemar Hyna Schwerarbeit beim Abfischen von Algenpaketen. Foto: Hannelore Benz

Einsatz im Siegbacher Naturerlebnisbad: Im Klärbecken leisten Peter Kliegl und Waldemar Hyna Schwerarbeit beim Abfischen von Algenpaketen. Foto: Hannelore Benz

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Siegbach Ort Hessen Lahn-dill-kreis Siegbach Eisemroth Region Ticker Ticker-mh
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