Bei Anruf Hilfe: Die Gemeinde Siegbach hat nun einen Corona-Beauftragten, der vor allem ältere Bürger bei Fragen rund um die Pandemie unterstützen soll, zum Beispiel beim Vereinbaren von Impfterminen. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

SIEGBACH-EISEMROTH - Die Gemeinde Siegbach hat einen Corona-Beauftragten, der insbesondere älteren Bürgern beispielsweise bei der Organisation eines Impftermins hilft. Zum ersten Mal wird das Angebot am Donnerstag, 18. März, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr vorgehalten.

Danach ist vorgesehen, dass der Coronabeauftragte jeweils montags und mittwochs in der Zeit von 9 bis 12 Uhr erreichbar ist. In der Gemeindeverwaltung in Eisemroth soll er einen Raum bekommen. Über die zentrale Telefonnummer 0 27 78-9 13 30 ist der Helfer an den angekündigten Tagen zu erreichen.

Die Initiative für einen Corona-Beauftragten in Siegbach ging von den Grünen in der Gemeindevertretung aus. Sie hatten im Februar einen entsprechenden Antrag gestellt.

Anfangs hatte es an Personal für den Posten gemangelt

Damals jedoch musste die Verwaltung aus personellen Gründen passen. In den Folgetagen konnte ein Siegbacher Bürger gefunden werden, der die Aufgabe ehrenamtlich übernehmen möchte.