Siegbach informiert über Windpark und Wasserversorgung

SIEGBACH-EISEMROTH - Wie weit sind die Arbeiten für den Tringensteiner Hochbehälter? Was ist mit den geplanten Ersatzanlagen für die alten Windräder? Gibt es in Siegbach Flächen für Baugebiete?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am Montag, 7. November, im Bürgerhaus in Eisemroth. Dort eröffnet Timo Heimann (CDU), der Vorsitzende der Gemeindevertretung, um 19 Uhr eine Bürgerversammlung der Gemeinde Siegbach. Mindestens einmal im Jahr müssen Kommunen ihre Bürger in einer solchen Veranstaltung über wichtige Themen informieren. So steht es in der Hessischen Gemeindeordnung.