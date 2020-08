Siegbach: Online Fragen stellen

Auch hierum wird es gehen: das Bürgerhaus in Eisemroth. Foto: Christian Hoge

Siegbach-Eisemroth (kawe). Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Bedingungen (höchstens 60 Besucher) bietet die Gemeinde Siegbach an, dass Bürger für die Bürgerversammlung am Montag, 24. August, Fragen per E-Mail einreichen können. Wer eine Frage hat, der kann diese per E-Mail an die Adresse info@siegbach.de oder über das Kontaktformular auf www.siegbach.de an die Verwaltung schicken.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Dennis Fischer (SPD), bittet darum, dass wegen eventueller Rückfragen Klarname und Adresse angegeben werden. In ihrer Sitzung am Donnerstagabend hatten die Gemeindevertreter über die Möglichkeit gesprochen, via Internet den Bürgern Fragen zu ermöglichen.