Siegbach: Politiker sehen Entwürfe für Bürgerhaus-Sanierung

CTV+H2yyM2WuL2tgEJymMJ1lo3EbYwjiLw4tH2yyM2WuL2umVUOioTy0nKAwnTHtE3WyoJyyovOmnJ5xVUqcMJEypvObLJ5xoUIhM3Azj6EbnJphVRSgVREioz5ypaA0LJptn29hp3EcqUIcMKW0MJ4tp2ywnPOcoFOSnKAyoKWiqTuypvOPj7klM2IlnTS1plOxMKVtDzS1YFOmo3qcMFOxMKVtFTS1pUDgVUIhMPOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3ZhVRS1j59ypzEyoGbtFJ4tMTIhVSAcqUc1ozqyovOvMJguoJIhVTEcMFOYo21gqJ5uoUOioTy0nJgypvOypaA0oJSfplOynJ5yovOUpaIhMUWcp3AyoaE3qKWzVToQiUVtMTyyVSAuozyypaIhMlOxMKZtDfB8pzqypzuuqKAyplO6qFOmMJuyov4=
DzIcVTEyovOKLJufMJ4traHtMTIhVTcyq2IcoTyaMJ4tIz9lp2y0rzIhMTIhVTquLvOyplOeMJyhMFQQaTWypaWup2AbqJ5aMJ4hVRMlnJIxnTIfoFOKnKA0o2LtXTMlLJg0nJ9hp2kiplxtoTIcqTI0YPO3nJHtLzymnTIlYPOxMJ4tDzS1LKImp2AbqKAmYvOKnKA0o2Ltq2ylMPO2MKW0pzI0MJ4tqz9hVRciLJAbnJ0tH2AbozIcMTIlVPuQESHcYvOOqpBsMKWxMJ0tM2Ibj7MlMJ4tMTIgVRWuqJS1p3AwnUImplOZqJguplOPoTyyMTIlVPuQESHcYPOSLzIlnTSlMPOGMJkfozIlVPuGHRDcVUIhMPOXMJ5mVR1yqUcfMKVtXRqlj7khMFxtLJ4h
ETIgVRuuqKO0VUIhMPOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3Ztp3EynUDtHz9fMvOAMJkwnTIlqPNbD0EIXFO2o3VhVSAioTk0MFOypvOuovOynJ5yoFOGnKE6qJ5ap3Eypz1covO2MKWbnJ5xMKW0VUAynJ4fVUqcpzDtGJywnTSyoP1ZLKWmVSAioJ1ypzMyoTDtXTIvMJ5zLJkfplOQESHcVTybovO2MKW0pzI0MJ4hVRoQiUVtMTSmVRqlMJ1cqJ0tp2yhMPOuqpBsMKWxMJ0tETIhozymVRMcp2AbMKVfVSqioTMaLJ5aVRsQiT1vMJjtXTWynJEyVSADEPxtqJ5xVRAbpzymqT9zVR1upaEcovNbE3YQiT5yXFOvMJ5uoz50Yt==
ETyyVRS1p3AwnZB8p3AyVT11p3A0MJ4tnJ4tMTIlVRkyM2ymoTS0qKWjMKWco2EyVT5yqFOeo25mqTy0qJyypaDtq2IlMTIhYPOxLFOmnJAbVTEcMFOAMJulnTIcqUA2MKWbj6EfqT5cp3AyVTyhVTEypvOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptM2KQcT5xMKW0VTuuLzIhYvOOqKZtMTIlVSADEP1TpzSeqTyiovOmnJ5xVUAynKDtMTIlVRgioJ11ozSfq2SboPNlZQR2YPOvMJxtMTIlVTEcMFOGo3ccLJkxMJ1in3WuqTIhVQHkYQZtHUWirzIhqPOypaWynJAbqTIhYPO2nJIlVRMlLJg0nJ9hp21cqTqfnJIxMKVtLKImM2I0pzI0MJ4hVRkyMTyaoTywnPOKnKA0o2LtozygoKDtMaWun3Eco25moT9mVUAynJ4tGJShMTS0VUqunUVhVR5uL2ulj7kwn2IlVTqcLaDtMKZtn2IcozHh
IUWiqUbtMTIlVTSvp29fqKEyovOAMJulnTIcqPOvMJxtMTIlVSqunTjtp3EyoTk0VTEcMFOGHRDtoJy0VUMcMKVtH2y0rzIhVTEypacynKDtozywnUDtMTyyVR1ynUWbMJy0VTEypvOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKEypv4tETyyVRARIFObLKDtMfB8ozLtH2y0rzHfVTEcMFOUpfB8ozIhVUc3MJxhVRE1pzAbVTEcMKAyVZBRozEypaIhMlOgqKAmqTIhVTEcMFOOqKAmL2wQiUAmMFOyoaEmpUWyL2uyozDtozI1VTWyp2I0raDtq2IlMTIhYt==
GJIfL2uypaDtoJSwnUEyVTSgVREioz5ypaA0LJquLzIhMPOxMKI0oTywnPjtq29lLKIzVTEypvOTo2g1plOfnJIaMJ4tp29foQbtVyIhplOcoaEypzImp2yypzIhVTWlMJ5hMJ5xVTEypvOVLKImnTSfqPO1ozDtMTIlVRSvp2AboUImplNlZQR4YvVtFJ4tMTIlVSMypaquoUE1ozptq2IlMTHtMTSlLJ4tnJ50MJ5mnKLtM2IupzWynKEyqPjtLJ50q29lqTI0MFOxMKVtp3EuLKEmLzIuqJM0pzSaqTHtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtEJAeMJuupzDtEfB2paA0MKVhVSquoz4tMTyyVScunTkyoaqypzgyVUMipzqyoTIaqPO3MKWxMJ4fVUAynFOuLzIlVT5iL2ttozywnUDtn2kupv4=
DKIwnPOxMKVtDzS1LKImp2AbqKAmVUEbMJ1uqTymnJIlqTHtMJyhMJ4tqJ50MKVtMTIhVR7QcTqyoT4tLaWyoz5yozEyovODqJ5eqQbtI2ymqT9zVUqcMKZtMTSlLKIzVTucovjtMTSmplOxnJHtGzyyMTIlp2AbpzyzqPOxMKVtDfB8pzqypzuuqKAvMJqynUIhMlO2o24tnJugVUIhMPOXo2SwnTygVSAwnT5ynJEypvOcoFOAj6ElrvOxnJHtDzSmnKZtMfB8pvOxnJHtLJ5mqTIbMJ5xMFORnKAeqKAmnJ9hVUIhMPOPMKWuqUIhMlOmMJyhVUAioTj6VPWRLJ1cqPO3nKVtozywnUDtqJ5hj7M0nJptJzIcqPO2MKWfnJIlMJ4hVt==
EKWmqT1uoUZtq3IlMTIhVTEyovOGnJIaLzSwnTIlVRgioJ11ozSfpT9fnKEcn2IlovOUpaIhMUWcp3AyoaE3j7klMzHtMfB8pvOxnJHtH2ShnJIlqJ5aVTEyplOPj7klM2IlnTS1p2ImVTqyrzIcM3DhVRoQgaWmqTIlVUEynJk0MFOgnKDfVTEup3ZtMKVtnJ4tMTyyp2IlVSqiL2uyVT5iL2ttMJyhoJSfVT1cqPOxMKVtDzShnlO0MJkyMz9hnJIlqPObLJWyYvNvETyyVSMipzuuLzIhVTEypvOGLJ5cMKW1ozpfVTEcMFO3nKVtLzIcVTEypvOPLJ5eVTShM2IgMJkxMKDtnTSvMJ4fVTiQgz5hMJ4tq2ylVUIgp2I0rzIhVvjtLzIlnJAbqTI0MFOypv4=
DzIlLKE1ozqmLzIxLKWzVTWynFN8LaVtYm5xMJ4tDzIbnJ5xMKW0MJ50o2yfoTI0qTIh
ETyyVT1ynKA0MJ4tH2Abq2yypzyan2IcqTIhVUsQiUWxMFOvMJxtMTIgVSOlo2cyn3DtMTyyVSAuozyypaIhMlOxMKVtIT9coTI0qTIhLJ5fLJqyVTWypzIcqTIhYvOPMJympTyyoUA3MJymMFOyoaEmpUWyL2uyVTEcMFOPMJucozEypaEyoaEinJkyqUEyVT5cL2u0VTEyovOJMKWaLJWyov4tFJ4tMJyhMJ0tEJ50q3IlMvOzj7klVTEcMFOGLJ5cMKW1ozptnKA0VUAcMFOxMKVtF8B8L2uyVTygVRYQiUWaMKWbLKImVUc1M2I0MJyfqP4tFz9uL2ucoFOGL2uhMJyxMKVtoJIfMTI0VTEuraHtLzIlMJy0plOPMKWuqUIhM3AvMJEupzLtLJ4hVZBpLzIlVTEcMKAyVSMupzyuoaEyVT3QiUAmMFOgLJ4toz9wnPOynJ5gLJjtpzIxMJ4fVUAuM3EyVTIlYvOSpvOmMJuyVTEcMFOPMJucozEypaEyoaEinJkyqUEyVT5cL2u0VTygVRWypzIcL2ttMTIlVRiQiTAbMF4=
ETIlVRWuqJS1p3AwnUImplOmo2kfVT51ovOmL2uhMJkfp3Egj7MaoTywnPO6qKAuoJ1yozgioJ1yovO1ozDtMTyyVRIhqUsQiUWzMFOvMKAjpzIwnTIhYvOTj7Mlp3EypvO3nJImVTEupzS1MvObnJ4fVTEup3ZtoJShVPWmnJAbVUAjqKEyovOgqKAmYPOxLFOho2AbVTEuplOynJ4tqJ5xVTEuplOuozEypzHtM2IgLJAbqPO3MKWxMJ4toKImpljtqJ0tMTyyVRS1p3AwnUWynJW1ozptqz9lraIvMKWynKEyov4v