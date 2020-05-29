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Freitag, 29.05.2020 - 13:55
2 min

Siegbach: Politiker sehen Entwürfe für Bürgerhaus-Sanierung

Erstmals haben Siegbachs Kommunalpolitiker die Entwürfe für die Bürgerhaus-Sanierung zu sehen bekommen. Den Finanzausschuss interessieren nun "brennend" Haushalt und Abschluss 2018.

Von Katrin Weber
Das Eisemrother Bürgerhaus hat für den Bauausschuss Priorität. Die nächste Sitzung des Gremiums soll kurzfristig angesetzt werden, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Foto: Katrin Weber

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Weiterführende Links
"Nein" zum Anbau am Bürgerhaus Siegbach
Das Bürgerhaus schließt die Türen
Auf dem Weg zurück zur Einigkeit
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Siegbach Ort Hessen Lahn-dill-kreis Siegbach Eisemroth Region Ticker Ticker-mh
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