Siegbacher Bürgermeisterkandidaten stellen sich digital vor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGBACH - Sechs Männer möchten am 14. März Bürgermeister in Siegbach und somit Nachfolger von Berndt Otto Happel werden. Normalerweise veranstalten wir zu Bürgermeisterwahlen eine Podiumsdiskussion. Das ist diesmal wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich. Stattdessen werden die Kandidaten in einer Videokonferenz diskutieren und Rede und Antwort stehen.

Schicken sie uns Ihre Fragen, die wir dann in Ihrem Namen den Bewerbern stellen. Noch nie gab es für das Amt des Siegbacher Bürgermeisters so viele Kandidaten wie für die nun anstehende Wahl am 14. März. Denis Heinrich, Maik Flach, Stephan Rabes, Maik Trumpfheller, Friedhelm Wistof und Sascha Ruschil wollen in das "Chef"-Büro einziehen.

Drei Redakteure moderieren die Video-Diskussionsrunde

Sie stellen sich auf der Zielgeraden des Wahlkampfs den Fragen der Bürger. Moderiert wird das Videotreffen von unserer Redaktionsleiterin Nina Paeschke, von Martin H. Heller, Mitglied der Redaktionsleitung, und von Redakteurin Katrin Weber.

Fragen könnten zum Beispiel sein: Gibt es Möglichkeiten, den Tourismus in Siegbach anzukurbeln? Wie schätzen sie die Rolle des Siegbacher Naturerlebnisbads in Eisemroth für die touristische Entwicklung ein? Wodurch kann die Einnahmenseite der Gemeinde erhöht werden, ohne den Bürgern höhere Abgaben aufbürden zu müssen? Welche Ideen haben die Bürgermeisterkandidaten, um das Ehrenamt weiter zu stärken? Wie sieht es aus mit Mobilitätsangeboten?

Einsendeschluss für Ihre Fragen ist der 1. März

Sie sollen mitbestimmen können, worüber die sechs Kandidaten in dieser Videodiskussion sprechen. Senden Sie Ihre Fragen vorab an die Redaktion. Unsere Moderatoren werden sie den Bewerbern stellen - je nach Ihrem Wunsch auch anonymisiert. Sehen Sie aber bitte davon ab, Fragen an einzelne Bewerber zu stellen.

Senden Sie Ihre Fragen bis Montag, 1. März (12 Uhr), per E-Mail an die Adresse lokalredaktion-dill@vrm.de oder per Fax an 0 27 71-87 44 04. Auch der Postweg ist möglich: Herborner Tageblatt, Marktstraße 15, 35683 Dillenburg. Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an und vermerken Sie es, falls Ihre Frage anonym gestellt werden soll.

Die Siegbacher wählen am 14. März parallel zur Kommunalwahl den neuen Bürgermeister. Wahlberechtigt dafür sind 2621 Bürger (Stand: 1. Februar 2021).