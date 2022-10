Siegbacher Landschaften auf dem Pinsel

Stefan Schneider ist Logopäde und macht Kunst, wenn er sie so auch nicht bezeichnen würde. Foto: Bernd Hartung

SIEGBACH-ÜBERNTHAL - Im Zusammenhang mit seinem Projekt "Überall ist Übernthal" hat der Übernthaler Künstler Stefan Schneider einen neuen Kalender erstellt. Sie zeigen Ansichten von Siegbach.

Speziell an diesen Gemälden ist, dass diese Landschaftsansichten sich nicht auf Leinwand, sondern sie auf dem Pinsel an sich gebannt sind. Zu sehen sind in expressionistischer und impressionistischer Manier die Höhenzüge und Talansichten der Siegbacher Landschaft und deren Umgebung.

Sein Langzeit-Projekt soll als kreative und künstlerische Erweiterung in diesem 30 mal 40 großen Jahreskalender erfahren werden, teilt der Künstler mit.