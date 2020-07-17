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Freitag, 17.07.2020 - 18:31
2 min

Siegbacher wählen am 14. März 2021 ihren neuen Bürgermeister

Durch die Corona-Krise hat die Gemeinde Zeit gewonnen. Das Parlament hat nun den Termin für die Abstimmung mit der Kommunalwahl im nächsten Jahr zusammengelegt.

Von Katrin Weber
Wen wählen die Siegbacher zu ihrem nächsten Bürgermeister und damit Nachfolger des derzeit amtierenden, staatsbeauftragten Bürgermeisters Eckehard Förster? Der Termin für die Abstimmung ist auf den 14. März nächsten Jahres festgelegt. Foto: Katrin Weber

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