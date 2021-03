Siegbacher wählen den künftigen Bürgermeister

Jetzt teilen:

SIEGBACH - In Siegbach sind am Sonntag, 14. März, 2144 Wahlberechtigte (Stand 9. März) aufgerufen, nicht nur die Gemeindevertretung und den Kreistag, sondern auch den Bürgermeister zu wählen. Ihrem Votum stellen sich sechs Männer.

Die parteilosen Kandidaten Denis Heinrich, Maik Flach, Stephan Rabes, Maik Trumpfheller, Friedhelm Wistof und Sascha Ruschil wollen Nachfolger von Berndt Otto Happel werden.

Happel ist seit dem vergangenen Jahr nicht mehr im Amt. Eckehard Förster ist derzeit als staatsbeauftragter Bürgermeister vom Regierungspräsidium Gießen in der Gemeindeverwaltung eingesetzt.

Vier Wahllokale für fünf Ortsteile eingerichtet

Die Siegbacher können ihre Stimmen in vier Wahllokalen abgeben: Die Wahlberechtigten aus Eisemroth und Wallenfels können im Bürgerhaus in Eisemroth ihre Stimmzettel ausfüllen und in die Wahlurne werfen. In Oberndorf und in Tringenstein sind die Wahllokale in den Dorfgemeinschaftshäusern. In Übernthal ist es die Begegnungsstätte. Die Zahl der Briefwähler lag am Dienstag, 9. März, bei 695.

Am Sonntag ab 18 Uhr werden die Stimmen für die Bürgermeisterwahl als erstes ausgezählt. Die Gemeinde plant, im Saal des Bürgerhauses die eingehenden Ergebnisse via Beamer abzubilden.

Corona-Bedingungen gelten freilich auch am Sonntag

Parallel können diese im Internet nachgeschaut werden. Mit den ersten Ergebnissen rechnet man gegen 18.30 Uhr. Aufgrund der Wahlbeteiligung kann dies variieren.

Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass auch an diesem Abend die Corona-Bedingungen zu beachten sind und nur eine bestimmte Anzahl Besucher sich im Saal, in dem auch die Stimmen der Wahlbezirke Eisemroth und Wallenfels ausgezählt werden, aufhalten dürfen.