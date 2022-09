Siegbachs Haushalt 2022 ist genehmigt

Die Gemeinde Siegbach steht nun nicht mehr unter vorläufiger Haushaltsführung. Archivfoto: Katrin Weber

SIEGBACH-ÜBERNTHAL - Gute Nachrichten für Siegbach: Die Kommunalaufsicht des Lahn-Dill-Kreises hat den Haushalt für das laufende Jahr 2022 genehmigt. Bereits am 3. September war die Nachricht per E-Mail der Gemeindevertretung bekannt gegeben worden. Mit dem "grünen Licht" für den Etat endet für die kleinste Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis die vorläufige Haushaltsführung. In den vergangenen Monaten durfte die Verwaltung nur Ausgaben leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder mit denen laufende Projekte weitergeführt werden. Neue Vorhaben durften nicht begonnen werden. Siegbach hatte für die Genehmigung des aktuellen Haushalts die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 vorlegen müssen. Bereits im Februar sah es gut aus, dies in diesem Jahr zu schaffen. In wenigen Wochen beginnen in den kommunalpolitischen Gremien die Haushaltsberatung für das kommende Jahr.