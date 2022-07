Spiel und Spaß: Siegbach feiert sein Jubiläum

Schlagersänger Michael Heck hat ein neues Album aufgenommen: "Sternenmeer" erscheint am 14. Oktober. Die erste Singleauskopplung "Bye Bye Bye Butterfly" ist seit dem 1. Juli auf dem Markt.

Die Studioarbeiten für die CD dauerten zwei Jahre. Produziert wurde das Album von Gerd Jakobs.

Für das Video zur Singleauskopplung "Bye Bye Bye Butterfly" hat er im Naturpark Lahn-Dill-Bergland gedreht. Der Weg führe zu einigen "Love-Story-Stationen" seines Lebens, sagt er. Die Liebesgeschichte, die er erzählt, hat sich in seiner Jugend in "Willis Dorf-Disco" ereignet. Bei dieser Reise begleitet ihn ein "Butterfly" - bis Heck schließlich an einem kleinen Flugplatz in einem alten Doppeldecker in die Lüfte steigt.

Unterstützt haben den Dreh die Städte Herborn und Dillenburg, der Segel- und Ruderclub Aartalsee und das Team vom Flugplatz Bottenhorn sowie der Eigentümer des Oldtimers, mit dem Heck durch das Lahn-Dill-Bergland fährt.

Mit dem "Heimat-Sonderkonzert" in Eisemroth möchte Heck nach den Monaten ohne Gemeinsamkeit, Nähe und Unterhaltung etwas Besonderes bieten. Im Herbst startet begleitend zum neuen Album die Tournee "Semino Rossi & Freunde", bei der Heck und Rosanna Rocci das Konzertprogramm des argentinisch-italienischen Sängers mitgestalten. Danach sind eine weitere Tour und Solokonzerte mit G.G. Anderson, Maxi Aarland, Peter Orloff und den "Kastelruther Spatzen" geplant.