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Samstag, 11.07.2020 - 12:00
3 min

Tempo 30 und "Rechts-vor-links" sollen in Tringenstein bremsen

Immer mehr Motorradfahrer fahren durch Tringenstein. Sie und Autofahrer haben an unübersichtlichen Stellen zu hohes Tempo drauf, finden die Anwohner.

Von Katrin Weber
Gefahrenbereich in Tringenstein: Der Siegbacher Bauausschuss trifft sich an dem Platz an der Oranienstraße mit Anwohnern. Nun soll geprüft werden, ob in ganz Tringenstein Tempo 30 eingeführt werden kann. Foto: Katrin Weber

Gefahrenbereich in Tringenstein: Der Siegbacher Bauausschuss trifft sich an dem Platz an der Oranienstraße mit Anwohnern. Nun soll geprüft werden, ob in ganz Tringenstein Tempo 30 eingeführt werden kann. Foto: Katrin Weber

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Gefahrenbereich in Tringenstein: Der Siegbacher Bauausschuss trifft sich an dem Platz an der Oranienstraße mit Anwohnern. Nun soll geprüft werden, ob in ganz Tringenstein Tempo 30 eingeführt werden kann. Foto: Katrin Weber

Gefahrenbereich in Tringenstein: Der Siegbacher Bauausschuss trifft sich an dem Platz an der Oranienstraße mit Anwohnern. Nun soll geprüft werden, ob in ganz Tringenstein Tempo 30 eingeführt werden kann. Foto: Katrin Weber

Joachim Pfeifer schaut bei der Ortsbegehung in Übernthal nach, ob die Mauerschäden nicht doch durch den Ablauf verursacht worden sein könnten. Foto: Katrin Weber

Joachim Pfeifer schaut bei der Ortsbegehung in Übernthal nach, ob die Mauerschäden nicht doch durch den Ablauf verursacht worden sein könnten. Foto: Katrin Weber

Der Maschendrahtzaun auf einer Stützmauer in der Hangstraße in Übernthal soll erneuert werden. Foto: Katrin Weber

Der Maschendrahtzaun auf einer Stützmauer in der Hangstraße in Übernthal soll erneuert werden. Foto: Katrin Weber

Soll der Grünstreifen in Tringenstein an der Oranienstraße bleiben oder kann er weg? Der Bauausschuss sprach sich dafür aus, die Anlage zu entfernen. Sie wird vermehrt als Hundeklo genutzt. Foto: Katrin Weber

Soll der Grünstreifen in Tringenstein an der Oranienstraße bleiben oder kann er weg? Der Bauausschuss sprach sich dafür aus, die Anlage zu entfernen. Sie wird vermehrt als Hundeklo genutzt. Foto: Katrin Weber

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