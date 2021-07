Tropfen, die funkeln wie kleine Diamanten

Jetzt teilen:

Dieser Tage ist es von Vorteil, wenn man auch schlechtem Wetter etwas Gutes abgewinnen kann - so wie unsere Leserfotografin Ilona Nickel aus Tringenstein. "Regen hat auch seine Faszination, wie hier, wo Regentropfen wie kleine Diamanten aussehen", schreibt sie zu ihrer Aufnahme. Recht hat sie. Weitere Vorteile: Der Regen ist gut für die Pflanzen. Man muss weniger gießen, holt sich keinen Sonnenbrand und überhaupt ist UV-Strahlung ja gar nicht gut. Dennoch: Ein paar schöne sonnige Tage würden diesem Sommer guttun ... vielleicht in der nächsten Woche? Wenn auch Sie ein schönes Foto für uns haben, senden Sie es uns gerne per E-Mail an leserfoto-dill@vrm.de. Foto: Ilona Nickel